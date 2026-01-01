Tạo công cụ AI tùy chỉnh của riêng bạn – không cần thiết lập, không rắc rối

Với AI đã được tích hợp sẵn trong Horizons, bạn có thể tạo các công cụ AI của riêng mình – để sử dụng, để bán hoặc để chia sẻ.
Từ các dự án phụ thú vị đến các công cụ hữu ích

Tự xây dựng công cụ cho riêng mình, tiết kiệm phí đăng ký, hoặc tạo ra thứ gì đó mà người dùng của bạn sẽ yêu thích – và trả tiền cho nó. Dưới đây là một vài ý tưởng để bạn bắt đầu.
Công cụ văn bản

Xây dựng các ứng dụng có thể đọc, viết và phản hồi. Từ các chatbot xử lý câu hỏi của khách hàng suốt ngày đêm, đến các trợ lý giúp người dùng soạn thư xin việc, lên kế hoạch chuyến đi hoặc tìm công thức nấu ăn hoàn hảo.

Ảnh công cụ

Tạo ứng dụng biến đổi và tạo ra hình ảnh. Cho phép người dùng biến ảnh thành hình minh họa, thiết kế hình đại diện tùy chỉnh, hình dung việc cải tạo phòng hoặc tạo ra các bản mô phỏng sản phẩm – không cần kỹ năng thiết kế.

Công cụ tiện ích

Xây dựng các công cụ thông minh giúp tiết kiệm thời gian cho người dùng của bạn. Hãy nghĩ đến các biểu mẫu tạo khách hàng tiềm năng được hỗ trợ bởi AI, công cụ đánh giá CV, cố vấn ngân sách hoặc công cụ lập kế hoạch tập luyện – những ứng dụng thực tế luôn mang lại giá trị thực sự.

Công cụ vui nhộn & lan truyền

Xây dựng những loại công cụ mà mọi người không ngừng chia sẻ. Các bài kiểm tra tính cách, công cụ đọc bài tarot AI, công cụ tìm người giống người nổi tiếng, công cụ tạo truyện kể trước khi ngủ – thú vị khi sử dụng, càng thú vị hơn khi chia sẻ.

Mọi thứ bạn cần để xây dựng công cụ AI

AI đã có sẵn

Không cần tài khoản bên thứ ba hoặc thanh toán riêng – AI được tích hợp sẵn trong Horizons – chỉ cần mở dự án của bạn và sử dụng.

Xây dựng bằng cách trò chuyện, không cần lập trình

Mô tả những gì bạn muốn bằng ngôn ngữ đơn giản và Horizons sẽ xây dựng nó cho bạn. Không cần mã, không cần thiết lập kỹ thuật – chỉ cần ý tưởng của bạn và một cuộc trò chuyện.

Ý tưởng của bạn mới là giới hạn, không phải công nghệ.

Chatbot, trợ lý AI cá nhân, công cụ tạo ảnh, công cụ viết, công cụ đề xuất – bất cứ điều gì bạn có thể tưởng tượng, Horizons đều có AI để hỗ trợ.

Xây dựng một lần, sinh lời từ đó

Chia sẻ dự án của bạn dưới dạng mẫu và nhận 20% hoa hồng mỗi khi ai đó sử dụng nó để bắt đầu ứng dụng của riêng họ và mua gói Horizons đầu tiên của họ.

Cách hoạt động

01

Mở dự án Horizons của bạn

Đăng nhập vào Horizons và bắt đầu một dự án mới – hoặc chọn một trong các mẫu AI-ready của chúng tôi để có khởi đầu thuận lợi.
02

Tạo, tinh chỉnh và kiểm tra

Mô tả những gì bạn muốn ứng dụng của mình thực hiện, chỉnh sửa cho đến khi hoàn hảo và thử nghiệm trực tiếp – tất cả mà không cần rời khỏi Horizons.
03

Xuất bản và chia sẻ

Khi bạn sẵn sàng, nhấn xuất bản. Công cụ AI của bạn đã hoạt động và sẵn sàng cho người dùng. Bạn có thể theo dõi việc sử dụng tín dụng bất cứ lúc nào từ bảng điều khiển của mình.

Tìm mẫu

Các mẫu tạo sẵn

Tất cả các mẫu
Home decor store

Workouts generator

Creative agency site

Logo maker

Interior studio site

Restaurant site

Người dùng nói gì về Hostinger Horizons

mark diantonio
@markdiantonio

Lập trình theo cảm hứng (vibe coding) rút ngắn quá trình phát triển xuống 45%, với các công cụ như Hostinger Horizons biến ngôn ngữ tự nhiên thành nguyên mẫu hoạt động chỉ trong vài giờ thay vì vài tuần. Rào cản gia nhập để xây dựng phần mềm đã giảm đáng kể.

Martin Dubovic
@Martinko

Gần đây tôi có cơ hội dùng thử công cụ xây dựng ứng dụng AI Horizons mới của Hostinger và thật sự tôi rất ấn tượng. 😎

Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons có thể là công cụ lập trình bằng AI hiệu quả nhất để xây dựng các ứng dụng trị giá hàng triệu đô la.

Ivana Mikleuš
Chuyên gia số

Hostinger Horizons là một cách mới và sáng tạo để tạo MVP và thử nghiệm các ý tưởng trước khi triển khai toàn diện.

Eric Hill
@EHillPapercraft

Bạn sẽ không tin rằng việc xây dựng những gì bạn muốn cho trang web và khách hàng của mình dễ dàng đến thế nào khi sử dụng HORIZONS AI của Hostinger! Thật tuyệt vời - hãy tự mình thử!

Albert Bermejo
Người sáng tạo nội dung

Hostinger Horizons là công cụ giúp bạn xây dựng ý tưởng – bạn chỉ cần giải thích ý tưởng đó và nó sẽ hoạt động.

techmano
@nice_gamin60974

Tôi thích cách mọi thứ diễn ra với @Hostinger Horizons! Bản cập nhật AI mới thực sự thú vị khi sử dụng. Nó đã thay đổi cuộc chơi không chỉ đối với tôi mà còn nhiều người khác nữa.

RameshR
@rezmeram

Tôi đang tự hỏi Hostinger đã triển khai Horizons như thế nào... Thật điên rồ khi nó cho phép bất kỳ ai triển khai front-end và back-end nhanh đến vậy.

Zera
@TheZoyaThinking

Mình không thể nói được dự án này đã nằm trong danh sách "sẽ làm sau này" của mình bao lâu cho đến khi các bạn tạo ra Horizons AI. Mình chẳng biết gì về lập trình ứng dụng web cả. Tất cả là con số 0. Dự án mơ ước của mình để giúp đỡ mọi người đã HOÀN THÀNH. Quá tuyệt!

Jordi Robert
Người sáng lập

Hostinger Horizons thực sự là một công cụ thay đổi cuộc chơi so với mọi thứ khác. Thật dễ dàng để thiết lập một tên miền phụ cho blog trên ứng dụng web của tôi – Tôi đã thốt lên, 'Woa!'

Steve Salihu
@stevesalihu

Bây giờ bạn có thể xây dựng ứng dụng web chỉ bằng cách nhập lời nhắc trên Hostinger Horizons. Thật tuyệt vời!

Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Tôi đã dùng thử Hostinger Horizons và nó là một công cụ giúp thay đổi cuộc chơi! Trình tạo ứng dụng AI không cần mã này tạo ra các trang web và ứng dụng mượt mà trong vài phút — thiết kế, mã hóa và viết nội dung cho bạn. Đáng để thử.

Steven Pillow
@spillow82

Giống như có một nhà phát triển web/phần mềm hàng đầu sẵn sàng tạo ra mọi thứ bạn có thể tưởng tượng.

Brooks Boshears
Doanh nhân

Bạn có thể xây dựng một số thứ khá tuyệt vời với Hostinger Horizons. Nó không giống như một trình xây dựng trang web thông thường – còn hơn thế nữa.

Bạn đã sẵn sàng tạo công cụ AI đầu tiên của mình chưa?

Các câu hỏi thường gặp về việc tạo công cụ AI tùy chỉnh

Đây là câu trả lời cho một số câu hỏi thường gặp nhất mà chúng tôi nhận được về việc xây dựng các công cụ được hỗ trợ bởi AI với Horizons.

Làm thế nào để xây dựng công cụ AI của riêng tôi?

Chỉ cần mở dự án Horizons của bạn và bắt đầu trò chuyện – mô tả những gì bạn muốn xây dựng bằng ngôn ngữ thông thường và AI của Horizons sẽ biến nó thành hiện thực. Một tích hợp AI tạo sinh liền mạch đã được tích hợp sẵn vào dự án của bạn, vì vậy không cần tài khoản bên thứ ba, không cần chọn mô hình và không cần thanh toán riêng. Bạn có thể đưa ra lời nhắc để tùy chỉnh bất cứ điều gì, và chỉnh sửa văn bản hoặc cập nhật hình ảnh thủ công bất cứ khi nào bạn muốn, mà không tốn bất kỳ tín dụng nào. Khi bạn đã sẵn sàng, hãy nhấn xuất bản – hosting và tên miền đã được bao gồm trong gói của bạn.

Tìm hiểu thêm trong Tổng quan về AI tích hợp của Horizons.

Ai có thể sử dụng Horizons để tạo công cụ AI tùy chỉnh?

Tính năng AI của Horizons được xây dựng cho bất kỳ ai có ý tưởng – không cần kinh nghiệm lập trình. Cho dù bạn là chủ doanh nghiệp nhỏ muốn xây dựng công cụ AI tùy chỉnh thay vì trả tiền cho các giải pháp của bên thứ ba, một nhà sáng tạo muốn kiếm tiền từ khán giả của mình bằng một ứng dụng được hỗ trợ bởi AI, hay một chuyên gia – như huấn luyện viên thể hình hoặc chuyên gia dinh dưỡng – muốn đóng gói kiến thức của mình thành một công cụ có thể bán cho khách hàng, Horizons đều biến điều đó thành hiện thực.

Nếu bạn có thể mô tả những gì bạn muốn xây dựng, bạn có thể xây dựng nó. Và nếu bạn đang tìm kiếm nguồn cảm hứng hoặc chỉ muốn bắt đầu nhanh, hãy duyệt qua các mẫu thiết kế sẵn của chúng tôi để tìm một mẫu phù hợp với ý tưởng của bạn.

Tôi có thể thêm loại tính năng AI nào vào ứng dụng của mình?

Horizons hỗ trợ tạo và phân tích văn bản, cũng như tạo và phân tích hình ảnh (PNG, WebP, JPEG). Bạn có thể sử dụng những tính năng này để tạo chatbot AI của riêng bạn, trợ lý AI cá nhân, công cụ viết, công cụ chuyển đổi hình ảnh, công cụ đề xuất và nhiều hơn thế nữa.

Horizons có miễn phí để sử dụng không?

Bạn có thể bắt đầu với Horizons miễn phí. Gói của bạn bao gồm tín dụng AI để bạn bắt đầu xây dựng và thử nghiệm ngay lập tức. Sau khi bạn đã sử dụng hết tín dụng miễn phí, bạn có thể nạp thêm bất cứ lúc nào để tiếp tục xây dựng và cấp nguồn cho các tính năng AI bên trong ứng dụng hoặc trang web đã xuất bản của bạn. Không có phí bất ngờ, không có phí ẩn – bạn luôn kiểm soát được chi tiêu của mình.

Tín dụng AI hoạt động như thế nào?

Tín dụng AI dùng để làm hai việc: xây dựng trang web hoặc ứng dụng của bạn (1 tin nhắn = 1 tín dụng) và các tính năng AI bên trong dự án web đã xuất bản của bạn. Đối với việc sử dụng tính năng AI trong trang web hoặc ứng dụng web của bạn, chúng tôi sử dụng tín dụng phân đoạn – nghĩa là tín dụng của bạn sẽ kéo dài hơn chỉ khi người dùng của bạn tương tác với công cụ AI của bạn.

Tôi có thể xem ứng dụng của mình đã sử dụng bao nhiêu tín dụng AI không?

Có. Bảng điều khiển Sử dụng Tín dụng AI của bạn hiển thị chi tiết số tín dụng đã sử dụng để xây dựng và chỉnh sửa, cũng như số tín dụng mà các tính năng AI của ứng dụng bạn đã sử dụng – nhờ đó bạn luôn biết chính xác tín dụng của mình đang được sử dụng vào đâu.

Tôi có cần kỹ năng lập trình để sử dụng Trình xây dựng công cụ AI Horizons không?

Không hề. Horizons được thiết kế cho tất cả mọi người – từ những người sáng tạo không chuyên về kỹ thuật đến các nhà phát triển có kinh nghiệm. Nếu bạn có thể mô tả những gì bạn muốn xây dựng, Horizons có thể giúp bạn xây dựng nó.

Tôi có thể bắt đầu xây dựng công cụ AI nếu tôi đã có gói đã mua trước đó không?

Có – nếu bạn đã từng xây dựng một dự án với AI App Builder hoặc đã tạo một trang web bằng Horizons, tính năng AI tích hợp đã được bao gồm trong gói của bạn mà không phải trả thêm phí. Chỉ cần mở một dự án hiện có hoặc bắt đầu một dự án mới, nạp thêm tín dụng AI của bạn, và bạn đã sẵn sàng.

