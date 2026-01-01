Sukurk savo individualius DI įrankius – be nustatymų, be vargo

Kadangi DI jau integruotas į Horizons, gali kurti savo DI įrankius – naudoti, parduoti ar dalintis.
Nuo smagių šalutinių projektų iki naudingų įrankių

Sukurk įrankius sau, sutaupyk prenumeratoms arba sukurk ką nors, ką tavo vartotojai pamils – ir mokės už tai. Štai kelios idėjos, nuo ko pradėti.
Teksto įrankiai

Kurk programas, kurios skaito, rašo ir atsako. Nuo pokalbių robotų, kurie visą parą atsakinėja į klientų klausimus, iki asistentų, kurie padeda vartotojams parengti motyvacinius laiškus, planuoti keliones ar rasti tobulą receptą.

Paveikslėlio įrankiai

Kurk programėles, kurios transformuoja ir generuoja vaizdus. Leisk vartotojams paversti nuotraukas iliustracijomis, kurti individualius avatarus, vizualizuoti kambarių pertvarkymus arba kurti produktų maketus – nereikia jokių dizaino įgūdžių.

Naudingi įrankiai

Kurk išmanius įrankius, kurie taupo tavo vartotojų laiką. Pagalvok apie dirbtinio intelekto valdomas potencialių klientų formas, gyvenimo aprašymų peržiūros įrankius, biudžeto patarėjus arba treniruočių planuoklius – tai praktiškos programėlės, kurios kiekvieną kartą suteikia realią vertę.

Linksmi ir virusiniai įrankiai

Kurk tokius įrankius, kuriais žmonės negali nustoti dalintis. Asmenybės testai, dirbtinio intelekto taro kortų skaitytuvai, įžymybių antrininkų ieškikliai, pasakų prieš miegą generatoriai – smagu naudoti, dar smagiau dalintis.

Viskas, ko reikia sukurti DI valdomus įrankius

Jau esantis AI

Nereikia jokios trečiosios šalies paskyros ar atskiro atsiskaitymo – dirbtinis intelektas integruotas į „Horizons“ – tiesiog atsidaryk savo projektą ir naudokis juo.

Kurk susirašinėdamas, be programavimo

Apibūdink, ko nori, paprasta kalba ir Horizons sukurs tai už tave. Jokio programavimo, jokių techninių nustatymų – tik tavo idėja ir pokalbis.

Tavo idėja nustato ribas, o ne technologijos

Pokalbių robotai, asmeniniai dirbtinio intelekto asistentai, paveikslėlių generatoriai, rašymo įrankiai, rekomendacijų sistemos – ką tik gali įsivaizduoti, „Horizons“ turi dirbtinį intelektą, kad tai įgalintų.

Sukurk vieną kartą, uždirbk iš to

Pasidalink savo projektu kaip šablonu ir uždirbk 20 % komisinį mokestį kiekvieną kartą, kai kas nors jį panaudos savo programėlei sukurti ir nusipirks savo pirmąjį „Horizons“ planą.

Kaip tai veikia

01

Atidaryk savo Horizons projektą

Prisijunk prie Horizons ir pradėk naują projektą – arba pasirink vieną iš mūsų AI paruoštų šablonų, kad greičiau pradėtum.
02

Kurk, tobulink ir testuok

Aprašyk, ką nori, kad darytų tavo programėlė, redaguok, kol ji bus tobula, ir išbandyk ją gyvai – visa tai nepaliekant „Horizons“.
03

Publikuok ir bendrink

Kai būsi pasiruošęs, spausk „Publikuoti“. Tavo dirbtinio intelekto įrankis yra aktyvus ir paruoštas naudotojams – kreditų naudojimą gali stebėti bet kada savo prietaisų skydelyje.

Rask savo šabloną

Paruošti šablonai

Visi šablonai
Home decor store

Workouts generator

Creative agency site

Logo maker

Interior studio site

Restaurant site

Ką naudotojai sako apie Hostinger Horizons

mark diantonio
@markdiantonio

Vibe programavimas sutrumpina kūrimo laiką 45 %, o tokios priemonės kaip Hostinger Horizons natūralią kalbą paverčia veikiančiais prototipais per kelias valandas, o ne savaites. Daug lengviau pradėti kurti programinę įrangą.

Martin Dubovic
@Martinko

Neseniai turėjau galimybę išbandyti naują @Hostinger Horizons DI programų kūrimo įrankį ir turiu pasakyti, kad likau sužavėtas. 😎

Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons gali būti efektyviausias Vibe kodo įrankis kuriant milijono dolerių vertės programas.

Ivana Mikleuš
Rinkodaros specialistė

Hostinger Horizons – naujas ir inovatyvus būdas kurti MVP ir išbandyti idėjas prieš jų imantis.

Eric Hill
@EHillPapercraft

Nepatikėsite, kaip paprasta sukurti tai, ką norite, savo svetainei ir klientams su Hostinger HORIZONS DI! Tiesiog nuostabu – įsitikinkite patys!

Albert Bermejo
Teksto generatorius

Hostinger Horizons – tai įrankis, kuris padės įgyvendinti tavo idėją – tiesiog ją paaiškink ir džiaukis rezultatu.

techmano
@nice_gamin60974

Man labai patinka, kaip klostosi reikalai su @Hostinger Horizons! Buvo labai smagu bendrauti su naujuoju DI. Tai pakeitė žaidimo taisykles ne tik man, bet ir daugeliui mano pažįstamų.

RameshR
@rezmeram

Įdomu, kaip Hostinger pavyko sukurti Horizons... Neįtikėtina, kaip greitai jis leidžia bet kam diegti tiek front-end, tiek back-end.

Zera
@TheZoyaThinking

Sunku net papasakoti, kiek laiko šis projektas buvo mano planuose, kol jūs nesukūrėte Horizons DI. Nieko neišmanau apie web programų kūrimą. Ir štai. Mano svajonių projektas yra PALEISTAS. Valio!

Jordi Robert
Įkūrėjas

Hostinger Horizons tikrai keičia žaidimo taisykles. Mano web programoje buvo ypač paprasta nustatyti subdomeną tinklaraščiui. Wow!

Steve Salihu
@stevesalihu

Dabar gali kurti web programas tiesiog įvesdamas užklausą Hostinger Horizons sistemoje. Tikrai šaunu!

Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Išbandžiau Hostinger Horizons ir tai pakeitė žaidimo taisykles! Šis DI programų kūrimo įrankis neprogramuojant sukuria stilingas svetaines ir programėles per kelias minutes: kuria dizainą, kodą ir tekstą už tave. Verta išbandyti.

Steven Pillow
@spillow82

Tai tarsi aukščiausio lygio programuotojas, pasiruošęs tau padėti sukurti viską, ką gali įsivaizduoti.

Brooks Boshears
Antrepreneris

Hostinger Horizons leidžia sukurti daug gražių dalykų. Su juo nuveiksi daugiau, nei su įprastu svetainių kūrimo įrankiu.

Pasiruošęs kurti savo pirmąjį DI varomą įrankį?

DUK apie individualių DI įrankių kūrimą

Čia pateikiami atsakymai į dažniausiai užduodamus klausimus apie DI įrankių kūrimą naudojant „Horizons“.

Kaip galiu susikurti savo DI įrankius?

Tiesiog atsidaryk savo „Horizons“ projektą ir pradėk bendrauti – paprastais žodžiais apibūdink, ką nori sukurti, ir „Horizons“ DI tai įgyvendins. Sklandi generatyvinio DI integracija jau yra integruota į tavo projektą, todėl nereikia jokių trečiųjų šalių paskyrų, modelių pasirinkimo ir atskiro atsiskaitymo. Gali nurodyti pritaikyti bet ką ir rankiniu būdu redaguoti tekstą ar atnaujinti paveikslėlius, kada tik nori, neišleisdamas jokių kreditų. Kai būsi pasiruošęs, spausk „Publikuoti“ – hostingas ir domenas jau įtraukti į tavo planą.

Daugiau sužinok mūsų „Horizons“ integruoto DI apžvalgoje.

Kas gali naudoti „Horizons“, kad kurtų pritaikytus DI įrankius?

Horizons DI funkcijos sukurtos kiekvienam, turinčiam idėją – nereikia jokių programavimo žinių. Nesvarbu, ar esi smulkaus verslo savininkas, norintis kurti individualius DI įrankius, užuot mokėjęs už trečiųjų šalių sprendimus, ar kūrėjas, siekiantis monetizuoti savo auditoriją DI pagrindu veikiančia programėle, arba ekspertas – pavyzdžiui, fitneso treneris ar mitybos specialistas – norintis savo žinias paversti įrankiu, kurį galėtų parduoti klientams, Horizons tai paverčia realybe.

Jei gali apibūdinti, ką nori sukurti, gali tai sukurti. O jei ieškai įkvėpimo ar tiesiog nori greičiau pradėti, peržvelk mūsų iš anksto sukurtus šablonus, kad rastum tinkamiausią savo idėjai.

Kokias DI funkcijas galiu pridėti į savo programėlę?

„Horizons“ palaiko teksto generavimą ir analizę, taip pat vaizdų generavimą ir analizę (PNG, WebP, JPEG). Juos gali naudoti kurdamas savo DI pokalbių robotus, asmeninius DI asistentus, rašymo įrankius, vaizdų konverterius, rekomendacijų sistemas ir dar daugiau.

Ar Horizons yra nemokamas?

Gali pradėti naudotis Horizons nemokamai. Tavo planas apima DI kreditus, kad iškart pradėtum kurti ir eksperimentuoti. Kai išnaudosi nemokamus kreditus, gali papildyti bet kada, kad toliau kurtum ir palaikytum DI funkcijas savo paskelbtoje programoje ar svetainėje. Jokių netikėtų mokesčių, jokių paslėptų rinkliavų – visada kontroliuoji savo išlaidas.

Kaip veikia DI kreditai?

DI kreditai naudojami dviem dalykams: tavo svetainės ar programos kūrimui (1 žinutė = 1 kreditas) ir DI funkcijoms tavo publikuotame interneto projekte. DI funkcijų naudojimui tavo svetainėje ar interneto programoje naudojame dalinius kreditus – tai reiškia, kad tavo kreditai bus naudojami efektyviau tik tada, kai tavo vartotojai sąveikaus su tavo DI įrankiu.

Ar galiu pamatyti, kiek DI kreditų sunaudojo mano programėlė?

Taip. Tavo DI kreditų naudojimo prietaisų skydelis rodo išsamią informaciją apie kreditus, panaudotus kūrimui ir redagavimui, taip pat kreditus, sunaudotus tavo programėlės DI funkcijoms – tad visada tiksliai žinosi, kur keliauja tavo kreditai.

Ar man reikia programavimo įgūdžių norint naudoti „Horizons“ DI kūrimo priemonę?

Visai ne. „Horizons“ skirtas visiems – nuo netechninių kūrėjų iki patyrusių programuotojų. Jei gali apibūdinti, ką nori sukurti, „Horizons“ gali padėti tau tai sukurti.

Ar galiu pradėti kurti AI įrankius, jei jau turiu anksčiau įsigytą planą?

Taip – jei anksčiau kūrei projektą su AI programėlių kūrimo įrankiu arba kūrei svetainę su Horizons, integruota DI funkcija jau įtraukta į tavo planą be jokių papildomų mokesčių. Tiesiog atidaryk esamą projektą arba pradėk naują, papildyk savo DI kreditus ir esi pasiruošęs pradėti.

Šioje svetainėje naudojami slapukai, kurie reikalingi tinkamam svetainės veikimui ir duomenų apie tai, kaip joje elgiasi naudotojai, gavimui, o taip pat ir rinkodaros tikslais. Sutikdami pritariate slapukų įrenginyje saugojimui, kad būtų galima taikyti reklamas, jas suasmeninti ir atlikti analizę, kaip aprašyta mūsų Slapukų politikoje.