בנו כלי AI מותאמים אישית משלכם – ללא הגדרה, ללא טרחה

עם AI שכבר מובנה ב-Horizons, אתם יכולים ליצור כלי AI משלכם – לשימוש, למכירה או לשיתוף.
התחל בחינם

אין צורך בכרטיס אשראי.

מפרויקטים צדדיים כיפיים לכלים שימושיים

צרו כלים עבור עצמכם, חסכו במנויים, או צרו משהו שהמשתמשים שלכם יאהבו – וישלמו עליו. הנה רק כמה רעיונות כדי להתחיל.
כלי טקסט

בנו אפליקציות שקוראות, כותבות ומגיבות. מצ'אטבוטים שמטפלים בשאלות לקוחות מסביב לשעון, ועד לעוזרים שעוזרים למשתמשים לנסח מכתבי כיסוי, לתכנן טיולים, או למצוא את המתכון המושלם.

כלי תמונה

צרו אפליקציות שמשנות ומייצרות ויזואליים. אפשרו למשתמשים להפוך תמונות לאיורים, לעצב אווטארים מותאמים אישית, לדמיין שיפוצי חדרים, או לייצר מוקאפים של מוצרים – ללא צורך בכישורי עיצוב.

כלי שירות

בנו כלים חכמים שיחסכו למשתמשים שלכם זמן. חשבו על טפסי לידים מונעי AI, בודקי קורות חיים, יועצי תקציב או מתכנני אימונים – אפליקציות שימושיות שמספקות ערך אמיתי, בכל פעם.

כלים כיפיים ו-ויראליים

בנו כלים שאנשים לא יכולים להפסיק לשתף. מבחני אישיות, קוראי טארוט מבוססי AI, מאתרי כפילים של סלבריטאים, מייצרי סיפורי לילה טוב – כיף להשתמש בהם, ואפילו יותר כיף לשתף אותם.

כל מה שצריך כדי לבנות כלים מבוססי AI

AI שכבר קיים

אין צורך בחשבון צד שלישי או חיוב נפרד – ה-AI מובנה ב-Horizons – פשוט פתחו את הפרויקט שלכם והשתמשו בו.

בנו באמצעות צ'אט, ללא קידוד

תארו מה אתם רוצים בשפה פשוטה ו-Horizons בונה את זה עבורכם. בלי קוד, בלי הגדרה טכנית – רק הרעיון שלכם ושיחה.

הרעיון שלכם קובע את הגבולות, לא הטכנולוגיה

צ'אטבוטים, מסייעי AI אישיים, מחוללי תמונות, כלי כתיבה, מנועי המלצות – כל מה שתוכלו לדמיין, ל-Horizons יש את ה-AI שיניע אותם.

בנו פעם אחת, הרוויחו ממנו

שתפו את הפרויקט שלכם כתבנית והרוויחו עמלה של 20% בכל פעם שמישהו משתמש בה כדי להקים אפליקציה משלו ורוכש את תוכנית Horizons הראשונה שלו.

איך זה עובד

01

פתחו את פרויקט Horizons שלכם

התחברו ל-Horizons והתחילו פרויקט חדש – או בחרו באחת מהתבניות המוכנות ל-AI שלנו כדי לקבל יתרון התחלתי.
02

צרו, כוונו ו-בדקו

תארו מה אתם רוצים שהאפליקציה שלכם תעשה, ערכו עד שהיא תהיה מדויקת לחלוטין, ובדקו אותה בשידור חי – הכל מבלי לעזוב את Horizons.
03

פרסמו ושתפו

כשתהיו מוכנים, לחצו על פרסום. הכלי שלכם המופעל באמצעות AI פעיל ומוכן למשתמשים – אתם יכולים לעקוב אחר השימוש בקרדיטים בכל עת מלוח הבקרה שלכם.

מצאו את התבנית שלכם

תבניות מוכנות מראש

כל התבניות
Home decor store

Workouts generator

Creative agency site

Logo maker

Interior studio site

Restaurant site

מה אומרים משתמשים על Hostinger Horizons

mark diantonio
@markdiantonio

קידוד ב-Vibe מצמצם את הפיתוח ב-45%, כאשר כלים כמו Hostinger Horizons הופכים שפה טבעית לפרוטוטייפים פעילים תוך שעות במקום שבועות. מחסום הכניסה לבניית תוכנה נמוך משמעותית.

Martin Dubovic
@Martinko

לאחרונה הייתה לי הזדמנות לבדוק את כלי בניית האפליקציות החדש של @Hostinger Horizons AI ואני חייב לומר שהתרשמתי מאוד. 😎

Web3Wikis
@web3wikis

ייתכן ש-Hostinger Horizons הוא כלי ה-vibe code היעיל ביותר לבניית אפליקציות בשווי מיליון דולר.

Ivana Mikleuš
מומחית דיגיטלית

Hostinger Horizons היא דרך חדשה וחדשנית ליצור MVPs ולבחון רעיונות לפני שמתחייבים אליהם לגמרי.

Eric Hill
@EHillPapercraft

לא תאמינו כמה קל לבנות את מה שאתם רוצים עבור האתר והלקוחות שלכם באמצעות HORIZONS AI של Hostinger! פשוט מדהים - תראו בעצמכם!

Albert Bermejo
יוצר תוכן

Hostinger Horizons הוא כלי שבעזרתו תוכלו לבנות רעיון שהיה לכם – אתם רק צריכים להסביר אותו, וזה פשוט עובד.

techmano
@nice_gamin60974

אני מת על איך שהדברים מתקדמים עם @Hostinger Horizons! האינטראקציה עם עדכון ה-AI החדש ממש כיפית. זה שינה את כללי המשחק לא רק בשבילי, אלא אני מכיר גם הרבה אחרים שבשבילם.

RameshR
@rezmeram

אני תוהה איך Hostinger הצליחו להפוך את Horizons למציאות... זה מטורף כמה מהר זה מאפשר לכל אחד לפרוס את השרת בחזית ובקצה האחורי.

Zera
@TheZoyaThinking

אני לא יכול לתאר לכם כמה זמן הפרויקט הזה חיכה לי ברשימת הפרויקטים שלי עד שיצרתם את הבינה המלאכותית של Horizons. אני לא מבין כלום בקידוד אפליקציות אינטרנט. 0 וזהו. פרויקט החלומות שלי לעזור לחברים על הרשת עכשיו. וואו!

Jordi Robert
מייסד

Hostinger Horizons באמת משנה את כללי המשחק בהשוואה לכל דבר אחר. היה כל כך קל להגדיר תת-דומיין לבלוג שלי ביישום הרשת שלי - אמרתי "וואו!"

Steve Salihu
@stevesalihu

עכשיו אפשר לבנות אפליקציות אינטרנט פשוט על ידי הזנת פרומפט ב-Hostinger Horizons. ממש מגניב!

Abhihephaestus
@HephaestusNo1

ניסיתי את Hostinger Horizons והוא משנה את כללי המשחק! בונה האפליקציות הזה, ללא צורך בקוד, יוצר אתרים ואפליקציות חלקות תוך דקות - מעצב, כותב ומבצע עבורכם תכנון. שווה לנסות.

Steven Pillow
@spillow82

זה כמו שיהיה לך מפתח אתרים/מפתח תוכנה מהשורה הראשונה שמוכן ליצור כל מה שאתה יכול לדמיין.

Brooks Boshears
יזם

אפשר לבנות דברים מגניבים עם Hostinger Horizons. זה לא כמו בונה אתרים טיפוסי - זה יותר.

מוכנים לבנות את הכלי הראשון שלכם המופעל AI?

שאלות נפוצות על יצירת כלי AI מותאמים אישית

הנה התשובות לכמה מהשאלות הנפוצות ביותר שאנחנו מקבלים לגבי בניית כלים מבוססי AI עם Horizons.

כיצד ניתן לבנות כלי AI משלי?

פשוט פתחו את פרויקט Horizons שלכם והתחילו לשוחח – תארו מה אתם רוצים לבנות בשפה פשוטה ו-AI של Horizons יפיח בו חיים. אינטגרציית AI גנרטיבית חלקה כבר מובנית בפרויקט שלכם, כך שאין צורך בחשבונות צד שלישי, אין בחירת מודל, ואין חיוב נפרד. אתם יכולים להזין הנחיות כדי להתאים אישית כל דבר, ולערוך טקסט ידנית או לעדכן תמונות מתי שתרצו, מבלי לבזבז קרדיטים. כשתהיו מוכנים, לחצו על פרסם – אחסון ודומיין כבר כלולים בתוכנית שלכם.

למידע נוסף, עיינו בסקירת ה-AI המשולב של Horizons.

מי יכול להשתמש ב-Horizons כדי ליצור כלי AI מותאמים אישית?

תכונות ה-AI של Horizons נבנו עבור כל מי שיש לו רעיון – ללא צורך בניסיון קידוד. בין אם אתם בעלי עסק קטן שרוצים לבנות כלי AI מותאמים אישית במקום לשלם עבור פתרונות צד שלישי, יוצרים שמחפשים לייצר רווח מהקהל שלכם באמצעות אפליקציה מבוססת AI, או מומחים – כמו מאמני כושר או תזונאים – שרוצים לארוז את הידע שלהם לכלי שיוכלו למכור ללקוחות, Horizons מאפשרת זאת.

אם אתם יכולים לתאר מה אתם רוצים לבנות, אתם יכולים לבנות את זה. ואם אתם מחפשים השראה או סתם רוצים להתחיל ברגל ימין, עיינו בתבניות המעוצבות מראש שלנו כדי למצוא אחת שמתאימה לרעיון שלכם.

איזה סוג של תכונות AI אפשר להוסיף לאפליקציה שלי?

Horizons תומכת ביצירת טקסט וניתוחו, וכן ביצירת תמונות וניתוחן (PNG, WebP, JPEG). ניתן להשתמש בהם כדי ליצור צ'אטבוטים מבוססי AI משלכם, עוזרים אישיים מבוססי AI, כלי כתיבה, ממירים תמונות, מנועי המלצות, ועוד הרבה יותר.

האם Horizons חינמי לשימוש?

אפשר להתחיל עם Horizons בחינם. התוכנית שלכם כוללת קרדיטים של AI כדי להתחיל לבנות ולנסות מיד. לאחר שתשתמשו בקרדיטים החינמיים שלכם, אתם יכולים לטעון מחדש בכל עת כדי להמשיך לבנות וכדי להפעיל את תכונות ה-AI בתוך האפליקציה או האתר המפורסמים שלכם. אין חיובים מפתיעים, אין עמלות נסתרות – אתם תמיד בשליטה על מה שאתם מוציאים.

איך עובדים קרדיטי AI?

קרדיטי AI מפעילים שני דברים: בניית האתר או אפליקציה שלכם (הודעה אחת = קרדיט אחד) ותכונות ה-AI בתוך פרויקט האינטרנט המפורסם שלכם. לשימוש בתכונות ה-AI בתוך האתר או אפליקציית האינטרנט שלכם, משתמשים בקרדיטים חלקיים – כלומר, הקרדיטים שלכם יספיקו ליותר זמן רק כאשר המשתמשים שלכם מקיימים אינטראקציה עם כלי ה-AI שלכם.

האם ניתן לראות כמה קרדיטים של AI האפליקציה שלי השתמשה?

כן. לוח המחוונים לשימוש בקרדיטים של AI מציג פירוט של קרדיטים ששימשו לבנייה ועריכה, וכן קרדיטים שנצרכו על ידי תכונות ה-AI של האפליקציה שלכם – כך שתמיד תדעו בדיוק לאן הקרדיטים שלכם הולכים.

האם צריך כישורי קידוד כדי להשתמש בבונה כלי AI של Horizons?

בכלל לא. Horizons מיועדת לכולם – החל מאנשים ללא רקע טכני ועד למפתחים מנוסים. אם אתם יכולים לתאר מה אתם רוצים לבנות, Horizons יכולה לעזור לכם לבנות את זה.

האם ניתן להתחיל לבנות כלי AI אם כבר יש לי תוכנית שנרכשה קודם לכן?

כן – אם בניתם בעבר פרויקט עם AI App Builder או בניתם אתר עם Horizons, פיצ'ר ה-AI המשולב כבר כלול בתוכנית שלכם ללא עלות נוספת. פשוט פתחו פרויקט קיים או התחילו אחד חדש, טענו את קרדיטי ה-AI שלכם, ואתם מוכנים לצאת לדרך.

