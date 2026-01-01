Μετατρέψτε το WhatsApp σας σε ένα CRM με τεχνητή νοημοσύνη
Πώς να δημιουργήσετε ένα WhatsApp CRM για την επιχείρησή σας
Περιγράψτε την ιδέα σας ή επιλέξτε ένα πρότυπο
Συνδέστε το WhatsApp σας με το CRM σας
Προσαρμόστε το CRM σας
Διάλεξε ένα πρότυπο. Κάνε το δικό σου.
Προκατασκευασμένα πρότυπα
CRM via WhatsApp (minimalist)
CRM via WhatsApp (green)
CRM via WhatsApp (violet)
Όλα όσα χρειάζεστε για να δημιουργήσετε το CRM σας — σε ένα μέρος
Δημιουργήστε και αποκτήστε ένα CRM προσαρμοσμένο στις ανάγκες σας
Πλήρης κυριότητα δεδομένων
Ενσωματωμένη Τεχνητή Νοημοσύνη
Ξεκινήστε από ένα έτοιμο πρότυπο
Επαγγελματική υποδομή
Δείτε το βήμα προς βήμα σεμινάριό μας
WhatsApp CRM FAQs
What is a WhatsApp CRM?
Ένα WhatsApp CRM είναι ένα εργαλείο που σας βοηθά να διαχειρίζεστε τις σχέσεις με τους πελάτες απευθείας μέσω του WhatsApp. Αντί να χάνετε την παρακολούθηση των συνομιλιών, μπορείτε να οργανώσετε τις επαφές, να παρακολουθείτε τους υποψήφιους πελάτες μέσω μιας αγωγού πωλήσεων και να κλείνετε συμφωνίες – όλα σε ένα μέρος. Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά CRM, συναντά τους πελάτες σας εκεί που βρίσκονται ήδη: στο WhatsApp.
Τι μπορώ να κάνω με το WhatsApp CRM μου;
Με ένα WhatsApp CRM μπορείτε να οργανώσετε και να διαχειριστείτε τις επαφές σας, να παρακολουθείτε υποψήφιους πελάτες μέσω ενός οπτικού αγωγού πωλήσεων, να αυτοματοποιήσετε μηνύματα και να δέχεστε πληρωμές – όλα συνδεδεμένα με το WhatsApp σας. Μπορείτε επίσης να το προσαρμόσετε ώστε να ταιριάζει στις συγκεκριμένες επιχειρηματικές σας ανάγκες χρησιμοποιώντας Τεχνητή Νοημοσύνη, χωρίς να έχετε δεξιότητες προγραμματισμού.
Χρειάζομαι γνώσεις προγραμματισμού για να δημιουργήσω ένα WhatsApp CRM με τεχνητή νοημοσύνη;
Δεν απαιτούνται δεξιότητες προγραμματισμού. Με την πλατφόρμα προγραμματισμού Hostinger Horizons Vibe, μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας WhatsApp CRM απλώς συνομιλώντας με την Τεχνητή Νοημοσύνη ή να ξεκινήσετε από ένα προκατασκευασμένο πρότυπο και να το προσαρμόσετε στη δική σας γλώσσα – αυτή χειρίζεται τον κώδικα, το σχεδιασμό και το περιεχόμενο για εσάς.
Πώς μπορώ να δημιουργήσω ένα WhatsApp CRM με το Hostinger Horizons;
Με το Hostinger Horizons, η δημιουργία μιας εφαρμογής WhatsApp CRM είναι εύκολη. Δείτε πώς μπορείτε να το κάνετε σε λίγα βήματα:
- Χρησιμοποιήστε το εργαλείο δημιουργίας εφαρμογών AI ή ένα από τα προκατασκευασμένα πρότυπα μας για να ξεκινήσετε τη δημιουργία δωρεάν.
- Προσαρμόστε τα πάντα στις ανάγκες της επιχείρησής σας συνομιλώντας με την AI – αυτό είναι γνωστό ως vibe coding: χωρίς τεχνικές δεξιότητες, μόνο οι ιδέες σας σε απλή γλώσσα.
- Επιλέξτε ένα πρόγραμμα για να ξεκλειδώσετε περισσότερες προτροπές και να δημοσιεύσετε το CRM σας με ένα κλικ.
- Συνδέστε το WhatsApp σας με το CRM σας με μια ενσωμάτωση Twilio.
Μπορείτε επίσης να ακολουθήσετε τον οδηγό μας για το πώς να δημιουργήσετε ένα CRM για πωλήσεις ή να περιηγηθείτε στα εκπαιδευτικά μας βίντεο.
Πόσος χρόνος χρειάζεται για να ρυθμίσω ένα WhatsApp CRM;
Εξαρτάται από το πόσο θέλετε να προσαρμόσετε. Μπορείτε να ξεκινήσετε σε λίγα λεπτά με ένα προκατασκευασμένο πρότυπο, αλλά αν θέλετε να προσαρμόσετε κάθε λεπτομέρεια στην επιχείρησή σας, μπορεί να χρειαστεί περισσότερος χρόνος. Σε κάθε περίπτωση, το Hostinger Horizons κάνει τη διαδικασία όσο το δυνατόν πιο γρήγορη και διαισθητική – απλώς συνομιλήστε με την Τεχνητή Νοημοσύνη και θα χειριστεί τη δύσκολη δουλειά.
Μπορώ να προσαρμόσω το CRM στις συγκεκριμένες επιχειρηματικές μου ανάγκες;
Ναι – με το Hostinger Horizons μπορείτε να προσαρμόσετε τα πάντα. Απλώς περιγράψτε τι χρειάζεστε με δικά σας λόγια και η Τεχνητή Νοημοσύνη θα προσαρμόσει το σχεδιασμό, το περιεχόμενο και τη λειτουργικότητα για εσάς. Είτε χρειάζεστε μια συγκεκριμένη αγωγό πωλήσεων, προσαρμοσμένα πεδία επικοινωνίας είτε μια μοναδική διάταξη, μπορείτε να συνεχίσετε να τη βελτιώνετε μέσω συνομιλίας μέχρι να ταιριάζει απόλυτα στην επιχείρησή σας.
Είναι δωρεάν η χρήση του Hostinger Horizons;
Το Hostinger Horizons δεν είναι δωρεάν, αλλά μπορείτε να το δοκιμάσετε πριν δεσμευτείτε με ένα πρόγραμμα. Δείτε τον λεπτομερή οδηγό μας για το πώς να ξεκινήσετε και να το αξιοποιήσετε στο έπακρο.