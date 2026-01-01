Codex Cli Hosting

Take control of your Codex CLI environment

Bezplatné automatické týdenní zálohy
Antimalwarový skener
Nástroj AI Assistant
139,99  Kč /měs.
30denní záruka vrácení peněz
codex cli hosting

Pick your perfect Codex Cli Hosting plan

68% sleva
KVM 1
443,99  Kč
139,99  Kč /měs.
Počet jader vCPU: 1
RAM: 4 GB
Prostor na NVMe disku: 50 GB
Bandwidth: 4 TB
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
63% sleva
KVM 2
545,99  Kč
202,99  Kč /měs.
Automatické obnovení za 380,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 2
RAM: 8 GB
Prostor na NVMe disku: 100 GB
Bandwidth: 8 TB
69% sleva
KVM 4
913,99  Kč
278,99  Kč /měs.
Automatické obnovení za 710,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 4
RAM: 16 GB
Prostor na NVMe disku: 200 GB
Bandwidth: 16 TB
66% sleva
KVM 8
1.649,99  Kč
558,99  Kč /měs.
Automatické obnovení za 1.268,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 8
RAM: 32 GB
Prostor na NVMe disku: 400 GB
Bandwidth: 32 TB
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc

Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložiště
Datacentra po celém světě
Bezplatné týdenní zálohy
Správa firewallu
Rychlost sítě 1 Gb/s
Veřejné API
AI webový terminál
Doména na 1 rok zdarma
Všechny balíčky se hradí předem. Měsíční sazba odpovídá celkové ceně balíčku vydělené příslušným počtem měsíců.

Command line tools without limits

Codex CLI is a command line interface that helps developers interact with their projects and workflows directly from the terminal. It is often used to automate tasks, manage code operations, and streamline everyday development routines.

Running Codex CLI on a VPS lets you keep a dedicated environment that is always available for your tools and scripts. You can adjust resources, control access, and support reliable performance as your projects and automation needs grow.
Everything you need for your Codex Cli Hosting

Run Codex CLI VPS hosting for faster, smarter automation Give Codex CLI dedicated VPS resources so your coding agent can analyze large repositories, run complex shell tasks, and stay responsive across long sessions, with the performance and control you need for serious terminal‑based development.

Advanced security

Catch any malicious files with a malware scanner. Secure your server with DDoS protection and a built-in firewall. Control your website accessibility with a dedicated IP address.

Top-notch performance

Your server will run on AMD EPYC processors and NVMe SSD storage, and you will get a 300 Mb/s infrastructure for your needs. If you need more VPS resources, upgrade anytime with a few clicks.

Full control with a way out

Configure your Codex Cli Hosting with full root access as you want. Before making any major changes, take a free manual snapshot. If anything, restore your data using the latest free automatic backup.

Launch locally. Grow globally

Boost loading speed by choosing a server location that is as close as possible to your audience. We have data centers across North America, Europe, Asia, and South America.

Codex Cli Hosting you can rely on

Gad Iradufasha
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.

Maxim Shishkin
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀

Noel
Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.

Omkar
Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.

Sylvain
Moc děkuji Carle za pomoc s upgradem n8n na mém VPS od Hostingeru. Profesionální a odborný přístup. Ještě jednou díky, Carlo.

Herriman
VPS od Hostingeru je naprosto špičkový. Prostě vždycky funguje a je rychlý a stabilní. Nikdy nejsou žádné výpadky.

Martin K
Jsem velmi spokojen s konkrétními službami, které od Hostingeru využívám. Není to tak drahé jako jinde, přitom mají opravdu skvělé VPS i ceny.

Work smarter with Kodee

Kodee – your friendly AI assistant – is here to help you with any VPS-related questions.

The AI agent is always on and available at no extra cost, helping with all VPS management tasks. Whether you are fixing an error, updating your firewall, or managing data, the AI agent simplifies the process and saves you time by turning simple prompts into reliable server operations.
30denní záruka vrácení peněz

Vyzkoušejte si vše bez rizika s naší 30denní zárukou vrácení peněz. Podrobnosti naleznete v našich zásadách vracení peněz.

Codex Cli Hosting VPS FAQs

Get answers to the most frequently asked questions about Codex Cli Hosting services.

What is Codex CLI and what can I use it for on a VPS?

Codex CLI is OpenAI’s terminal-based coding agent that runs locally and interacts with your codebase using natural language. On a VPS, you can use Codex CLI to inspect repositories, generate and edit code, run commands, and automate routine development tasks in a remote server environment. This makes it useful for managing backend services, scripts, and deployment workflows directly from the command line.

Why should I run Codex CLI on a VPS instead of my local machine?

Running Codex CLI on a VPS keeps your development and automation environment online and accessible from anywhere, without relying on your personal device. It allows you to colocate the agent next to your services, databases, or CI pipelines, reducing friction when modifying or deploying code on production-like infrastructure. A VPS also isolates Codex’s actions from your personal desktop, which can be preferable for dedicated project environments or team access.

How much control and customization do I get when hosting Codex CLI on a VPS?

With a VPS you typically get full shell and root access, so you can install Codex CLI with your preferred package manager, configure environment variables, and tune shell, Git, and tool integrations as you like. You can define exactly which directories Codex can access, how sandboxing is configured, and what additional tools or MCP servers it can use. This level of control is useful if you need custom workflows, stricter security boundaries, or project-specific automation scripts.

Is a VPS powerful enough for good performance and scalability with Codex CLI?

Codex CLI offloads most of the heavy AI computation to OpenAI’s APIs, so the VPS doesn’t need extreme CPU or GPU power for the agent itself. However, choosing a VPS with sufficient CPU, RAM, and fast disk is important when Codex is running tests, builds, or other resource-intensive commands on your codebase. You can start with a modest instance and upgrade to more CPU, memory, or storage as your projects, repositories, and automated workflows grow.

Who is Codex CLI hosting on a VPS best suited for?

Hosting Codex CLI on a VPS is ideal for developers and teams who work primarily in the terminal and want an AI coding agent close to their servers and services. It suits backend engineers, DevOps practitioners, and indie developers maintaining APIs, microservices, bots, or scheduled jobs on remote infrastructure. It’s also helpful for teams who want a shared, persistent environment where an agent can assist with code changes, maintenance tasks, and operational workflows over time.

