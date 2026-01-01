Plantillas para boletines informativos comunitarios
Crea boletines informativos para la comunidad con el fin de compartir novedades, destacar actividades y mantener a los miembros interesados.
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Utilice la indicación que aparece detrás de esa plantilla para recrear el estilo en Reach.
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Personaliza y envía
Edita el diseño y el texto, y envía tu boletín informativo cuando estés listo.
Plantillas de boletines informativos comunitarios Preguntas frecuentes
Encuentra respuestas a las preguntas más frecuentes sobre las plantillas de boletines informativos de la comunidad Reach.
¿Cuál es el objetivo de un boletín informativo comunitario?
Los boletines informativos de la comunidad mantienen a los miembros al tanto de lo que sucede y fomentan la participación en actividades o eventos.
¿Qué tipo de actualizaciones funcionan bien en los boletines informativos comunitarios?
Los anuncios de eventos, los eventos destacados recientes y los avisos importantes ayudan a mantener a los miembros al día.
¿Cómo puedo hacer que un boletín informativo comunitario resulte más relevante?
Adapta las actualizaciones a lo que importa a tus miembros y evita enviar mensajes genéricos que no tengan relación con la comunidad.
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