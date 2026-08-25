ActiveCampaign vs. Alcance del Anfitrión

¿Decidir entre ActiveCampaign y Hostinger Reach? ActiveCampaign es potente pero construido para equipos de marketing. Reach mantiene el correo electrónico simple para pequeñas empresas como la suya. Compare los dos a continuación.
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Garantía de reembolso de 30 días

Reach es fácil de ejecutar, justo para pagar, fácil de comenzar

Sin curva de aprendizaje

Reach está diseñado para dueños de negocios, no para equipos de marketing. No hay laberinto de automatización que dominar. Comience a enviar en minutos.

Paga por quien envías

Almacena tantos contactos como quieras. Tu plan Reach sigue a las personas a las que llegas, así que una lista más grande no es una factura sorpresa.

Empieza gratis, crece cuando estés listo

Prueba Hostinger Reach gratis durante todo un año y pasa a un plan de pago solo cuando tu audiencia lo haga.

Comparación de características

Así es como ActiveCampaign y Hostinger Reach se comparan entre las características que más importan para el email marketing de pequeñas empresas.
Hostinger Reach
ActiveCampaign

Configuración amigable para principiantes

Yes
Curva de aprendizaje pronunciada

Empezar es gratis

1 AÑO GRATIS
14 días de prueba solamente

Todo en un tablero

Yes
No

Importación de contactos CSV

Yes
Yes

Pago por destinatario, no por contacto

Yes
No

Redacción de emails

Yes
Sí, en todos los planes

Un clic de control de calidad

Yes
No

Plantillas de email

Reach crea emails de marca para ti
Más de 150 plantillas

Editor de arrastrar y soltar

Yes
Yes

Estilo automático de marca

Yes
Yes

Formularios de inscripción GDPR

Yes
Yes

10 más plugins de formularios WordPress

Yes
Limitado

Sincronización de registro de constructor de IA

Yes
No

Segmentación de IA

Yes
AI sugerido o reglas manuales

Autenticación automática de correo electrónico

Yes
Configuración manual

Tiempo de envío inteligente

Yes
En planes superiores

Limpieza de lista de un clic

Yes
Manual

Análisis en tiempo real

Yes
Yes

Campañas SMS

Email enfocado
Add on, Plus plan

Campañas de WhatsApp

MUY PRONTO
Plan pagado separado

Correo electrónico transaccional

Todavía no
Vía Postmark add on

Integración de ChatGPT y Claude

MCP próximamente
No

Flujos de bienvenida y seguimiento

Yes
Yes

Carrito y correos electrónicos de post compra

Yes
Yes

Automatización avanzada

Basic
Yes

Construido en CRM

Todavía no
Yes

Lead scoring

Todavía no
CRM adicional requerido

Pruebas A/B

Todavía no
Yes
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*Fecha de comparación: August 25, 2026.

Cuándo ActiveCampaign podría ser el mejor ajuste
¿Necesita automatización avanzada, un CRM integrado, lead scoring o SMS? ActiveCampaign profundiza, pero espera una curva de aprendizaje y costes crecientes. Si desea un correo electrónico sencillo y rápido, Reach es la elección más fuerte.

Creado para el email marketing de pequeñas empresas

Integraciones de terceros

Importa contactos por CSV y captura registros desde los plugins de formularios de WordPress que ya uses, además de tu sitio AI Builder. Tu lista crece por sí sola.

Recuperar ventas perdidas

Configura el carrito abandonado y los correos electrónicos posteriores a la compra una vez, y Reach los envía automáticamente, recuperando las ventas perdidas.

Rastrea lo que funciona

Sigue las aperturas, los clics y la interacción en tiempo real, con informes claros que muestran qué enviar a continuación y dónde puedes mejorar los resultados.

¿Cuántos suscriptores tienes?

Envía campañas en el momento perfecto
Deja que la función Envío inteligente elija el mejor momento en función de aperturas anteriores
Proyecta una imagen profesional en tus emails
Cambia entre los editores de IA, arrastrar y soltar, y HTML
Mejora cada envío antes de que salga
Consigue asuntos con IA ilimitados y comprobaciones de spam antes de enviar
Descubre qué enviar a continuación
Recibe ideas de campaña semanales adaptadas a tu nicho y la temporada
Emails de bienvenida y secuencias
Saluda a los nuevos usuarios y mantén el contacto durante días o semanas
Recupera a los clientes
Recupera carritos abandonados y haz un seguimiento automático después de cada compra

Número de destinatarios

0-500
Más vendido

24 meses

3 500 emails/mes
-73%
COP21.900
COP5.900/mes
Oferta combinada
Crea tu web y haz crecer tu público+ COP 9.900/mes. Dominio y 2 buzones gratis durante 1 año

12 meses

COP7.900/mes

1 mes

COP21.900/mes

Facturación cada 2 años

Cancela cuando quieras

Los precios no incluyen impuestos

¿No sabes qué elegir?Prueba gratis · 100 destinatarios/mes, acceso limitado a funciones · COP 3.900/mes después

Empezar gratis

Facturación cada 2 años

Cancela cuando quieras

Los precios no incluyen impuestos

Únete a millones de clientes satisfechos

"Con Hostinger Reach, capto clientes potenciales, segmento y envío sin cambiar de herramientas. Tengo todo en un mismo lugar."

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Leonardo Amoyr

Emprendedor y creador de contenido

"Reach tiene un gran potencial. Puedo enviar newsletters informativas y crear un club privado de personas interesadas de verdad en mi arte. Es mucho más personal que las redes sociales."

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Kim Keogh Creates

Ilustradora / Creativa integral

"Ya me encantaba el hosting de Hostinger, pero Reach me sorprendió aún más. La IA me ahorra muchísimo tiempo y no tengo que empezar desde cero. Además, segmentar mi público es muy fácil. Lo recomiendo sin duda."

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Anthony O Connell

Propietario de negocio

Preguntas frecuentes sobre ActiveCampaign vs Hostinger Reach

Sí, si desea un correo electrónico sencillo y rápido sin una curva de aprendizaje pronunciada. Reach le ayuda a crear y enviar campañas profesionales en minutos. ActiveCampaign es el mejor ajuste si necesita automatización avanzada, un CRM incorporado o puntuación de leads.
Sí. Reach está diseñado para principiantes y consigue que envíes en minutos. ActiveCampaign es potente, pero su constructor de automatización tiene una curva de aprendizaje más pronunciada que muchos usuarios tardan semanas en dominar.
Alcanza cargos por el número de personas que envías por correo electrónico cada mes, no por cada contacto que almacenas.Tu lista puede crecer sin un salto sorpresa en el precio, y no hay complementos que perseguir.
Exporta tus contactos de ActiveCampaign como un archivo CSV, luego impórtalos en Reach en unos pocos clics y comienza a enviarlos de inmediato.
Sí. Reach incluye flujos de bienvenida y seguimiento, además de carrito abandonado y correos electrónicos posteriores a la compra para tiendas en WooCommerce y Hostinger eCommerce. Para flujos de trabajo de ramificación avanzados y un CRM, ActiveCampaign profundiza.
Puedes comenzar con una prueba gratuita. Reach funciona mejor dentro del ecosistema Hostinger. Y algunas características, como la autenticación automática de correo electrónico, necesitan que tu dominio utilice servidores de nombres Hostinger.

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