Hasta un 70% de descuento en RosarioSIS

Despliega RosarioSIS con un solo clic.

Sistema de información estudiantil de código abierto para la gestión de calificaciones, horarios, asistencia, facturación y servicio de alimentos.

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Copias de seguridad automáticas semanales gratis
VPS administrado con IA
COP19.900/mes
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Garantía de reembolso de 30 días
Despliega RosarioSIS con un solo clic.

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-66%
KVM 1
COP57.900
COP19.900/mes
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Se renueva a COP 38.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-61%
KVM 2
COP70.900
COP27.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 50.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-70%
KVM 4
COP127.900
COP38.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 97.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
COP233.900
COP77.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 168.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-66%
KVM 1
COP57.900
COP19.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 38.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-61%
KVM 2
COP70.900
COP27.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 50.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-70%
KVM 4
COP127.900
COP38.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 97.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
COP233.900
COP77.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 168.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Cada plan tiene todo lo que necesitas y más

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Todo lo que puedes crear con RosarioSIS

RosarioSIS es un Sistema de Información Estudiantil gratuito y de código abierto diseñado para escuelas, distritos escolares y centros de capacitación que necesitan gestionar el ciclo de vida completo del estudiante en un solo lugar. Cubre admisiones, programación, informes de calificaciones, asistencia, disciplina, facturación, servicio de alimentos y más de una docena de otros módulos — todo accesible desde una interfaz web responsiva que funciona en teléfonos, tabletas y computadoras de escritorio.

Alojar RosarioSIS en su propio VPS mantiene los registros estudiantiles sensibles, las calificaciones y los datos financieros bajo su control directo, sin tarifas por estudiante ni dependencia de un proveedor de la nube. La implementación incluye PostgreSQL y viene preconfigurada con etiquetas Traefik para el enrutamiento HTTPS automático.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de RosarioSIS

Calificaciones y boletines

Haga seguimiento a las tareas, los cálculos de calificaciones ponderadas, los períodos de evaluación, y genere boletas de calificaciones e historiales académicos imprimibles directamente desde el sistema.

Seguimiento de asistencia

Registre la asistencia diaria y por curso con códigos personalizados, luego genere informes de ausencia y notifique a los padres automáticamente por correo electrónico.

Programación y rotación

Construya horarios maestros, gestione solicitudes de cursos y asigne estudiantes a secciones con detección de conflictos y restricciones de aulas y profesores.

Facturación y servicio de alimentos

Administrar las cuotas de matrícula, facturas, pagos y planes de alimentación de cafetería con saldos de cuenta por estudiante y estados de cuenta imprimibles.

Portales para padres y estudiantes

Dele a las familias sus propios inicios de sesión para ver calificaciones, horarios, asistencia y tareas sin exponer los flujos de trabajo del personal administrativo.

Multilingüe y modular

Disponible en inglés, español, francés y más, con complementos opcionales para evaluaciones en línea, transcripciones y creadores de informes personalizados.

¿Por qué ejecutar RosarioSIS en Hostinger?

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Ubicación de servidor recomendada:

Comprobando...

Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu público para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en Norteamérica, Europa, Asia y Sudamérica.
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