OpenTTD es una reimplementación gratuita y de código abierto de Transport Tycoon Deluxe, el emblemático juego de simulación de transporte. Al ejecutarse como un servidor multijugador dedicado, permite que hasta 255 jugadores construyan y compitan simultáneamente en redes de carreteras, ferrocarriles, mar y aire a través de mapas generados por procedimientos o creados a mano. Décadas de desarrollo comunitario han añadido nuevos tipos de mapas, oponentes de IA mejorados y un rico ecosistema de paquetes de contenido NewGRF para vehículos, industrias y estilos de ciudades.

Alojar tu propio servidor de OpenTTD en un VPS te da control total sobre la configuración del juego, los mods, el acceso de los jugadores y la visibilidad del servidor, ya sea que quieras una partida privada con amigos o un servidor público listado y detectable a través del Coordinador de Juegos de OpenTTD.