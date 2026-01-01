Despliega Indico con un solo clic.
Sistema de gestión de conferencias y eventos de código abierto desarrollado en el CERN para comunidades académicas y científicas.
Elige un plan VPS para Indico
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con Indico
Indico es una plataforma de gestión de eventos con muchas funciones, creada en el CERN —el lugar de nacimiento de la Web— para coordinar desde pequeños seminarios hasta conferencias científicas globales con miles de participantes. Maneja la presentación de resúmenes y la revisión por pares, agendas con múltiples temas, actas de ponencias, reservas de salas, registro, pago e impresión de credenciales en un único sistema integrado.
Alojar Indico en su propio VPS mantiene los datos sensibles de los participantes, resúmenes y envíos académicos en una infraestructura que usted controla, evita las tarifas SaaS por evento para grandes conferencias y le permite personalizar temas, complementos y autenticación para que coincidan con los requisitos institucionales.
Funciones clave de Indico
Gestión de conferencias
Planifique conferencias de varios días y múltiples sesiones con horarios estructurados, presidentes de sesión y gestión de ponentes, diseñado para eventos académicos.
Resúmenes y revisión por pares
Recopile resúmenes, asigne revisores, ejecute flujos de trabajo de revisión ciegos o doble ciegos, y publique las actas sin herramientas de terceros.
Reserva de sala
Administre salas de reuniones compartidas en toda una organización con vistas de calendario, reservas recurrentes y flujos de trabajo de aprobación.
Registro y pago
Cree formularios de registro personalizados con códigos de descuento, límites de capacidad e integraciones de pago para venta de entradas y alojamiento.
Plugins y SSO
Extienda Indico con plugins de Zoom, OAuth, SAML, LDAP y Shibboleth para integrarse con proveedores de identidad institucionales existentes.
escala de calidad CERN
Diseñado para gestionar todo el calendario de eventos del CERN, Indico se adapta desde un solo seminario hasta conferencias con miles de asistentes.
¿Por qué ejecutar Indico en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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