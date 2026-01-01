Indico es una plataforma de gestión de eventos con muchas funciones, creada en el CERN —el lugar de nacimiento de la Web— para coordinar desde pequeños seminarios hasta conferencias científicas globales con miles de participantes. Maneja la presentación de resúmenes y la revisión por pares, agendas con múltiples temas, actas de ponencias, reservas de salas, registro, pago e impresión de credenciales en un único sistema integrado.

Alojar Indico en su propio VPS mantiene los datos sensibles de los participantes, resúmenes y envíos académicos en una infraestructura que usted controla, evita las tarifas SaaS por evento para grandes conferencias y le permite personalizar temas, complementos y autenticación para que coincidan con los requisitos institucionales.