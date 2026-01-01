Förvandla din WhatsApp till ett CRM med AI
Hur man skapar ett WhatsApp CRM-system för sitt företag
WhatsApp CRM FAQs
What is a WhatsApp CRM?
Ett WhatsApp CRM är ett verktyg som hjälper dig att hantera kundrelationer direkt via WhatsApp. Istället för att tappa koll på konversationer kan du organisera kontakter, spåra leads genom en säljpipeline och avsluta affärer – allt på ett ställe. Till skillnad från traditionella CRM-system möter det dina kunder där de redan är: på WhatsApp.
Vad kan jag göra med mitt WhatsApp CRM?
Med ett WhatsApp CRM kan du organisera och hantera dina kontakter, spåra leads genom en visuell säljpipeline, automatisera meddelanden och acceptera betalningar – allt kopplat till ditt WhatsApp. Du kan också anpassa det för att passa dina specifika affärsbehov med hjälp av AI, utan några kodningskunskaper.
Behöver jag några kodningskunskaper för att bygga ett WhatsApp CRM med AI?
Inga kodningskunskaper krävs. Med Hostinger Horizons vibe-kodningsplattform kan du skapa ditt eget WhatsApp CRM genom att helt enkelt chatta med AI, eller börja från en färdig mall och anpassa den till ditt eget språk – den hanterar kod, design och innehåll åt dig.
Hur skapar jag ett WhatsApp CRM med Hostinger Horizons?
Med Hostinger Horizons är det enkelt att skapa en WhatsApp CRM-app. Så här gör du det i några få steg:
- Använd vår AI-appbyggare eller en av våra färdiga mallar för att börja bygga gratis.
- Anpassa allt efter dina affärsbehov genom att chatta med AI – det här kallas vibe-kodning: inga tekniska färdigheter, bara dina idéer i ett enkelt språk.
- Välj en plan för att låsa upp fler uppmaningar och publicera ditt CRM med ett klick.
- Anslut din WhatsApp till ditt CRM med en Twilio-integration.
Du kan också följa vår guide om hur man skapar ett CRM för försäljning eller bläddra bland våra videohandledningar.
Hur lång tid tar det att konfigurera ett WhatsApp CRM?
Det beror på hur mycket du vill anpassa. Du kan komma igång på några minuter med en färdig mall, men om du vill skräddarsy varje detalj till ditt företag kan det ta längre tid. Hur som helst gör Hostinger Horizons processen så snabb och intuitiv som möjligt – bara chatta med AI så hanterar den det tunga arbetet.
Kan jag anpassa CRM-systemet för mina specifika affärsbehov?
Ja – med Hostinger Horizons kan du anpassa allt. Beskriv bara vad du behöver med dina egna ord så justerar AI:n designen, innehållet och funktionaliteten åt dig. Oavsett om du behöver en specifik säljprocess, anpassade kontaktfält eller en unik layout kan du fortsätta förfina den genom samtal tills den passar din verksamhet perfekt.
Är Hostinger Horizons gratis att använda?
Hostinger Horizons är inte gratis, men du kan prova det innan du bestämmer dig för ett abonnemang. Kolla in vår detaljerade guide om hur du kommer igång och får ut det mesta av det.