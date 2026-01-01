Plantillas para sitios web escolares
Diseñado para escuelas y centros educativos de todo tipo, desde jardines de infancia y guarderías hasta programas de conducción y actividades extracurriculares.
Preguntas frecuentes sobre plantillas para sitios web escolares
¿Qué es una plantilla web?
Una plantilla web, o tema web, es un diseño prediseñado para un sitio web que incluye una estructura, elementos de diseño y contenido de ejemplo predefinidos. Actúa como un punto de partida que puedes personalizar con tu propio texto, imágenes, marca y funciones para crear un sitio web completo rápidamente.
Las plantillas web de Hostinger suelen incluir:
- Diseños de página (página de inicio, sobre nosotros, contacto, etc.)
- Elementos de diseño como fuentes, colores y secciones
- Estructura de navegación
- Diseño responsivo para que el sitio funcione en dispositivos móviles y de escritorio.
Usar una plantilla significa que no necesitas diseñar ni programar un sitio web desde cero. En su lugar, seleccionas una plantilla que se ajuste a tus necesidades y la modificas para que coincida con tu marca o proyecto.
¿Cuáles son los diferentes tipos de plantillas para sitios web?
Las plantillas web de Hostinger están diseñadas para una variedad de propósitos e industrias. Dependiendo del nicho, los diseños van desde limpios y minimalistas hasta vibrantes y atrevidos.
Algunas de las categorías de plantillas más populares incluyen comercio electrónico, portafolio, negocios, currículum, blog, marketing y moda. También hay una selección de plantillas en blanco si ya tienes una visión específica que quieres plasmar.
¿Cómo elijo una plantilla para mi sitio web?
Empieza por pensar en lo que quieres lograr con tu sitio web. Dependiendo de tus objetivos, es posible que necesites diferentes tipos de sitios web. Por ejemplo, podrías usar:
- una plantilla de sitio web empresarial para un sitio de empresa
- una plantilla de portafolio para mostrar tu trabajo
- una plantilla de comercio electrónico para vender productos en línea.
Una vez que hayas identificado el tipo de sitio que necesitas, considera lo siguiente:
- Funciones y características requeridas. Por ejemplo, los sitios de comercio electrónico necesitan páginas de productos y opciones de pago, mientras que los influencers o creadores pueden preferir diseños estilo blog para compartir historias y fotos.
- Diseño y estilo. Elige un diseño que se adapte a tu contenido, como un diseño minimalista para portafolios o un diseño más dinámico para empresas.
- Alineación con la marca. La apariencia de la plantilla debe ser similar al estilo de tu marca para que se pueda personalizar fácilmente y que coincida con tu identidad.
¿Qué características debe tener una buena plantilla de diseño web?
¿Cómo puedo crear un sitio web usando una plantilla?
Simplemente elige el diseño de sitio web que te guste; puedes previsualizarlo antes de empezar a editar.
Hostinger ofrece dos tipos de plantillas de sitios web: Hostinger Website Builder y Horizons. Ambas son compatibles con dispositivos móviles, están preparadas para SEO y son fáciles de personalizar y lanzar. La diferencia radica en cómo las editas.
Las plantillas de Hostinger Website Builder utilizan un editor tradicional de arrastrar y soltar, que te permite cambiar fuentes, ajustar colores y actualizar imágenes y texto manualmente. También hay herramientas de IA, como AI Writer, disponibles para ayudarte a acelerar las cosas.
Las plantillas de Horizons siguen un enfoque de codificación Vibe. Puedes actualizar texto e imágenes directamente, y ajustar fuentes o combinaciones de colores describiendo los cambios a un agente de IA, que los aplicará por ti.
Ambos métodos son fáciles de usar para principiantes y permiten aplicar cambios rápidamente; simplemente elige la plantilla que mejor se adapte a ti.
Una vez que estés satisfecho con el aspecto de tu sitio web, haz clic en Publicar y estará disponible de inmediato.
¿Las plantillas web de Hostinger son gratuitas?
Puedes empezar a crear tu proyecto usando cualquier plantilla de Hostinger gratis, sin necesidad de tarjeta de crédito. Sin embargo, tendrás que actualizar a un plan de pago cuando estés listo para publicar tu proyecto en línea.
Según la plantilla que elijas, los planes comienzan en CO$ 7.900/mes para plantillas creadas con el creador de sitios web de arrastrar y soltar, o CO$ 29.900/mes para plantillas con el editor vibe-coding.
Los planes de Hostinger ya incluyen alojamiento y un nombre de dominio personalizado, por lo que no tendrás que pagar extra ni usar servicios de terceros.
¿Puedo añadir más páginas a la temática que he elegido?
¿Necesito conocimientos de programación para usar una plantilla?
No. Las plantillas de diseño web de Hostinger están diseñadas para ser fáciles de personalizar sin necesidad de programar. Puedes editar diseños, texto, imágenes y otros elementos mientras creas tu proyecto, lo que te permite crear un sitio web profesional sin conocimientos técnicos.
¿Las plantillas web de Hostinger son buenas para el SEO?
¿Las plantillas web son compatibles con dispositivos móviles?
Todas las plantillas de Hostinger para sitios web son totalmente adaptables a dispositivos móviles. Esto significa que, independientemente del dispositivo que utilice tu audiencia, tu sitio web se verá perfecto en todo momento.
¿Puedo realizar cambios en mi sitio web después de haberlo publicado?
¿Puedo cambiar el código de mi sitio web?
Dependiendo del editor que uses, el nivel de acceso al código de tu sitio web puede variar.
Con Hostinger Website Builder, no puedes editar directamente el código fuente de un sitio basado en plantillas, pero puedes agregar fragmentos de código personalizado a tus páginas. Esto te permite ampliar tu sitio web con funcionalidades adicionales, como widgets, infografías, mapas interactivos, formularios, animaciones y más.
Con Hostinger Horizons, tienes acceso completo al código de tu proyecto, lo que te brinda mayor flexibilidad y lo convierte en una buena opción para usuarios más avanzados que desean una personalización más profunda.
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