Crea tus propias herramientas de IA personalizadas: sin configuración, sin complicaciones

Con la IA ya integrada en Horizons, puedes crear tus propias herramientas con IA: para usar, vender o compartir.
Desde proyectos personales divertidos hasta herramientas útiles

Crea herramientas para ti, ahorra en suscripciones o crea algo que a tus usuarios les encantará y por lo que pagarán. Aquí tienes solo algunas ideas para que empieces.
Herramientas de texto

Crea aplicaciones que leen, escriben y responden. Desde chatbots que gestionan las preguntas de los clientes las 24 horas del día, hasta asistentes que ayudan a los usuarios a redactar cartas de presentación, planificar viajes o encontrar la receta perfecta.

Herramientas de imagen

Crea aplicaciones que transforman y generan elementos visuales. Permite a los usuarios convertir fotos en ilustraciones, diseñar avatares personalizados, visualizar rediseños de habitaciones o producir maquetas de productos, sin necesidad de habilidades de diseño.

Herramientas de utilidad

Crea herramientas inteligentes que ahorren tiempo a tus usuarios. Piensa en formularios de clientes potenciales impulsados por IA, revisores de currículums, asesores de presupuesto o planificadores de entrenamiento: aplicaciones prácticas que ofrecen valor real, siempre.

Herramientas divertidas y virales

Crea el tipo de herramientas que la gente no puede dejar de compartir. Tests de personalidad, lectores de tarot con IA, buscadores de parecidos con famosos y generadores de cuentos para dormir: divertidos de usar, aún más divertidos de compartir.

Todo lo que necesitas para crear herramientas con IA

IA que ya está ahí

Sin cuenta de terceros ni facturación separada. La IA está integrada en Horizons. Simplemente abre tu proyecto y úsala.

Crea chateando, no programando

Describe lo que quieres en lenguaje sencillo y Horizons lo construye para ti. Sin código, sin configuración técnica: solo tu idea y una conversación.

Tu idea establece los límites, no la tecnología

Chatbots, asistentes personales con IA, generadores de imágenes, herramientas de escritura, motores de recomendación, todo lo que puedas imaginar, Horizons tiene la IA para impulsarlo.

Crea una vez, gana con ello

Comparte tu proyecto como plantilla y gana un 20% de comisión cada vez que alguien la use para crear su propia aplicación y compre su primer plan Horizons.

Cómo funciona

01

Abre tu proyecto Horizons

Inicia sesión en Horizons y empieza un nuevo proyecto o elige una de nuestras plantillas listas para IA para ir un paso por delante.
02

Crear, ajustar y probar

Describe lo que quieres que haga tu aplicación, edítala hasta que sea perfecta y pruébala en vivo, todo ello sin salir de Horizons.
03

Publica y comparte

Cuando estés listo, publica. Tu herramienta con IA está activa y lista para los usuarios. Puedes hacer seguimiento del uso de créditos en cualquier momento desde tu panel de control.

Home decor store

Workouts generator

Creative agency site

Logo maker

Interior studio site

Restaurant site

Lo que dicen los usuarios sobre Hostinger Horizons

mark diantonio
@markdiantonio

La programación sin código reduce el desarrollo en un 45%, con herramientas como Hostinger Horizons que convierten el lenguaje natural en prototipos funcionales en cuestión de horas en lugar de semanas. La barrera de entrada para desarrollar software es mucho menor.

Martin Dubovic
@Martinko

Hace poco tuve la oportunidad de probar la nueva herramienta de IA de creación de aplicaciones de @Hostinger Horizons y debo decir que me impresionó. 😎

Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons puede ser la herramienta sin código más eficiente para crear apps de millones de euros.

Ivana Mikleuš
Especialista digital

Hostinger Horizons es una forma nueva e innovadora de crear MVP y probar ideas antes de lanzarse por completo.

Eric Hill
@EHillPapercraft

¡No te creerás lo fácil que es crear lo que quieres para tu sitio web y tus clientes con la IA de Hostinger Horizons! ¡Es simplemente increíble! ¡Tienes que probarlo!

Albert Bermejo
Creador de contenido

Hostinger Horizons es una herramienta con la que puedes desarrollar una idea que hayas tenido: solo necesitas explicarla y listo.

techmano
@nice_gamin60974

¡Me encanta cómo van las cosas con @Hostinger Horizons! Ha sido muy divertido interactuar con la nueva actualización de IA. Ha sido un antes y un después no solo para mí, sino también para muchos otros.

RameshR
@rezmeram

Me pregunto cómo habrán podido desarrollar Hostinger Horizons... Es una locura lo rápido que permite a cualquiera implementar un sitio o app web.

Zera
@TheZoyaThinking

No puedo imaginar cuánto tiempo llevaba pensando en este proyecto hasta que crearon la IA de Horizons. No sé nada en absoluto de programación de aplicaciones web, pero ahí está: mi proyecto soñado para ayudar a los colegas de trabajo ya está en marcha. ¡Increíble!

Jordi Robert
Fundador

Hostinger Horizons es toda una innovación en comparación con el resto. Fue facilísimo configurar un subdominio para un blog en mi app web. ¡Es impresionante!

Steve Salihu
@stevesalihu

Ahora puedes crear apps web con solo introducir prompts en Hostinger Horizons. ¡Increíble!

Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Probé Hostinger Horizons y ¡es una revolución! Este creador de apps con IA, sin código, crea sitios web y apps impecables en minutos: diseña, programa y escribe por ti. ¡Vale la pena probarlo!

Steven Pillow
@spillow82

Es como tener un desarrollador web y de software de primer nivel listo para crear todo lo que puedas imaginar.

Brooks Boshears
Emprendedor

Puedes crear cosas increíbles con Hostinger Horizons. Es diferente a un creador de páginas web convencional, es mucho más.

Preguntas frecuentes: creación de herramientas de IA personalizadas

Aquí encontrarás respuestas a algunas de las preguntas más frecuentes que recibimos sobre la creación de herramientas impulsadas por IA con Horizons.

¿Cómo puedo crear mis propias herramientas de IA?

Solo abre tu proyecto de Horizons y empieza a chatear: describe lo que quieres crear en lenguaje sencillo y la IA de Horizons le dará vida. Una integración de IA generativa fluida ya está integrada en tu proyecto, así que no hay cuentas de terceros, ni selección de modelos ni facturación separada. Puedes pedirle que personalice cualquier cosa, y editar texto o actualizar imágenes manualmente cuando quieras, sin gastar créditos. Cuando estés listo, pulsa publicar: el hosting y el dominio ya están incluidos en tu plan.

Más información en nuestra visión general de la IA integrada de Horizons.

¿Quién puede usar Horizons para crear herramientas de IA personalizadas?

Las funciones de IA de Horizons están diseñadas para cualquiera que tenga una idea, sin necesidad de experiencia en programación. Tanto si eres el propietario de una pequeña empresa que quiere crear herramientas de IA personalizadas en lugar de pagar por soluciones de terceros, un creador que busca monetizar a su audiencia con una app impulsada por IA, o un experto, como un entrenador de fitness o un nutricionista, que quiere empaquetar sus conocimientos en una herramienta que pueda vender a sus clientes, Horizons lo hace posible.

Si puedes describir lo que quieres crear, puedes crearlo. Y si buscas inspiración o simplemente quieres empezar con ventaja, explora nuestras plantillas prediseñadas para encontrar una que se adapte a tu idea.

¿Qué tipo de funciones de IA puedo añadir a mi app?

Horizons admite la generación y el análisis de texto, así como la generación y el análisis de imágenes (PNG, WebP, JPEG). Puedes utilizarlas para crear tus propios chatbots de IA, asistentes personales de IA, herramientas de escritura, conversores de imágenes, motores de recomendación y mucho más.

¿Horizons es gratis?

Puedes empezar con Horizons gratis. Tu plan incluye créditos de IA para empezar a construir y experimentar desde el primer momento. Una vez que hayas usado tus créditos gratuitos, puedes recargar en cualquier momento para seguir construyendo y para potenciar las funciones de IA en tu app o sitio web publicado. Sin cargos sorpresa, sin tarifas ocultas: siempre tienes el control de lo que gastas.

¿Cómo funcionan los créditos de IA?

Los créditos de IA sirven para dos cosas: crear tu sitio web o una app (1 mensaje = 1 crédito) y las funciones de IA dentro de tu proyecto web publicado. Para el uso de las funciones de IA dentro de tu sitio web o app web, utilizamos créditos fraccionados, lo que significa que tus créditos rinden más solo cuando tus usuarios interactúan con tu herramienta de IA.

¿Puedo ver cuántos créditos de IA ha usado mi aplicación?

Sí. Tu panel de control de uso de créditos de IA muestra un desglose de los créditos utilizados para la creación y edición, así como los créditos consumidos por las funciones de IA de tu aplicación, para que sepas siempre exactamente adónde van tus créditos.

¿Necesito saber programar para usar el creador de herramientas con IA de Horizons?

En absoluto. Horizons está diseñado para todo el mundo: desde creadores no técnicos hasta desarrolladores experimentados. Si puedes describir lo que quieres crear, Horizons puede ayudarte a crearlo.

¿Puedo empezar a construir herramientas de IA si ya tengo un plan comprado anteriormente?

Sí, si has creado previamente un proyecto con Creador de apps con IA o diseñado un sitio web con Horizons, la función de IA integrada ya está incluida en tu plan sin coste adicional. Solo tienes que abrir un proyecto existente o empezar uno nuevo, recargar tus créditos de IA y ya puedes empezar.

