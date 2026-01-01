Plugin de email marketing para WordPress

Convierta los correos electrónicos en ingresos, automáticamente

Instala el plugin, conecta tus formularios y deja que Hostinger Reach convierta a cada visitante de WordPress en un cliente con emails y campañas impulsados por IA.
Todo funciona mejor cuando está conectado

Capte suscriptores al instante

Agrega formularios de registro a tu sitio de WordPress y empieza a recolectar correos electrónicos de inmediato. Sin código, sin herramientas adicionales, solo publica y haz crecer tu lista.

Crea emails rápido con IA

Convierta su contenido en correos electrónicos profesionales usando plantillas impulsadas por IA. Elija un diseño, personalícelo y envíelo en minutos en lugar de horas.

Aprende de cada correo electrónico

Haz seguimiento a las aperturas, los clics y la interacción de cada correo electrónico que envíes. Descubre qué funciona y qué no, y utiliza esa información para mejorar tu próxima campaña.

Configuración en minutos

Descarga Hostinger Reach desde WordPress.org y actívalo como cualquier otro plugin.

Conecta con un clic

Conecta tu sitio de WordPress a Reach al instante — sin claves API ni pasos técnicos.

Agrega formularios y consigue suscriptores

Configura formularios de registro en WordPress y observa cómo los nuevos contactos aparecen en Reach automáticamente.

Envía tu primera campaña

Dirígete a Reach, elige una plantilla impulsada por IA, añade tu marca y envía.
Todo lo que necesitas para hacer email marketing con WordPress

Creación de emails con IA

Convierte una descripción corta en una plantilla de email con IA. Edita el diseño y el contenido para que coincida con tu marca, luego envía cuando lo tengas todo listo.

Recopilación de suscriptores

Recopila suscriptores a través de formularios integrados o conecta plugins populares como WPForms y Contact Form 7. Los nuevos contactos se añaden a Reach automáticamente, sin configuración adicional.

Sincronización automática de contactos

Todos los suscriptores de tu sitio de WordPress se sincronizan con Reach en tiempo real. Sin exportaciones manuales, sin archivos CSV y sin listas rotas.

Entregabilidad integrada

Reach se encarga de la configuración técnica tras bambalinas para ayudar a que tus correos electrónicos lleguen a las bandejas de entrada, no al spam. No necesitas configurar nada tú mismo.

Envío de campaña

Envía boletines, anuncios y actualizaciones desde un solo panel de control, o automatiza correos electrónicos cuando publiques contenido o lances algo nuevo.

Analítica y perspectivas

Rastrea las aperturas, los clics y la interacción de cada campaña. Usa métricas claras y en tiempo real para entender qué funciona y mejorar futuros correos electrónicos sin conjeturas.
Únete a millones de clientes felices

“Con Hostinger Reach, capto clientes potenciales, segmento y envío sin cambiar de herramientas. Tengo todo en un mismo lugar.”

Leonardo Amoyr

Emprendedor y creador de contenido

“Ya me encantaba el hosting de Hostinger, pero Reach me sorprendió aún más. La IA me ahorra muchísimo tiempo, no tengo que empezar de cero. También es increíblemente fácil segmentar mi audiencia. Lo recomendaría muchísimo.”

Anthony O Connell

Propietario de negocio

“Con Reach, puedo enviar newsletters informativas y crear un club privado de personas realmente interesadas en mi arte; es mucho más personal que las redes sociales.”

Kim Keogh Creates

Ilustradora / Creativa integral

Preguntas frecuentes sobre email marketing para WordPress

Respondemos las preguntas más frecuentes sobre nuestro plugin.

¿Qué es el complemento de WordPress de Hostinger Reach?

Es un plugin gratuito que conecta tu sitio de WordPress con Hostinger Reach. Úsalo para recopilar suscriptores y sincronizar contactos automáticamente; luego, gestiona campañas, escribe correos electrónicos con IA y haz crecer tu lista desde la plataforma de Reach.

¿Necesito experiencia técnica o de marketing para usarlo?

No. El plugin funciona listo para usar, y Reach proporciona plantillas, herramientas de IA y un panel de control sencillo para ayudarte a empezar rápidamente.

¿Cuánto tiempo tarda en configurarse?

Solo unos minutos. Instala el plugin, conéctalo con un solo clic y empieza a recolectar suscriptores de inmediato.

¿El plugin es gratis?

Sí. El plugin de WordPress es de instalación gratuita, y puedes empezar con un plan Reach gratuito sin tarjeta de crédito.

¿Puedo usarlo con mis formularios de WordPress existentes?

Sí. El plugin funciona con creadores de formularios populares como WPForms, Contact Form 7, Elementor y WooCommerce.

¿Ralentizará mi sitio de WordPress?

No. El plugin es ligero y se ejecuta en segundo plano sin afectar el rendimiento del sitio.

¿Qué diferencia al plugin de Hostinger Reach?

La mayoría de las herramientas de email te hacen importar contactos manualmente y empezar desde cero. Reach se conecta a WordPress con un solo clic, sincroniza suscriptores automáticamente y redacta correos electrónicos con IA, para que puedas empezar a enviar en minutos.

¿Qué tipo de soporte obtengo?

Obtienes soporte 24/7 del equipo experto de Hostinger, incluso en el plan gratuito.

¿Tienes una tienda WooCommerce?

Reach sincroniza automáticamente los detalles del cliente de cada pedido para que puedas recuperar carritos abandonados y enviar campañas dirigidas en piloto automático.

