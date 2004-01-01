CyberChef, GCHQ (Birleşik Krallık Hükümet İletişim Merkezi) tarafından geliştirilen çok yönlü, web tabanlı bir uygulamadır ve veri manipülasyonu, analizi ve dönüşümü için "Siber İsviçre Çakısı" olarak hizmet vermektedir. Dünya genelindeki güvenlik uzmanları, geliştiriciler ve analistler tarafından güvenilen CyberChef, kod yazmaya veya komut satırı araçları kullanmaya gerek kalmadan veriler üzerinde karmaşık işlemler gerçekleştirmek için sezgisel, tarayıcı tabanlı bir arayüz sunar. Kriptografi, kodlama, sıkıştırma, veri formatları ve analiz dahil 300'den fazla yerleşik işlemle CyberChef, birden fazla özel araca olan ihtiyacı ortadan kaldırır. Uygulama, hassas verilerin makinenizden asla ayrılmamasını sağlayan istemci tarafı işlemle tamamen tarayıcınızda çalışır; bu da güvenlik operasyonları, olay müdahalesi ve gizli bilgilerin işlenmesi için kritik öneme sahiptir.

Yaygın Kullanım Alanları

Güvenlik Analistleri ve Olay Müdahale Ekipleri: Soruşturmalar sırasında gizlenmiş kötü amaçlı yazılım dizelerini çözebilir, şüpheli URL'leri analiz edebilir, günlüklerden IOC'leri çıkarabilir ve kodlanmış yükleri tersine mühendislikle inceleyebilirler. Oltalama e-postalarını analiz etmek, JavaScript'i deobfuscate etmek ve adli eserleri ayrıştırmak için tekrarlayan kod çözme iş akışlarını otomatikleştirmek amacıyla CyberChef'in tarif sistemini kullanabilirler. Geliştiriciler ve DevOps Mühendisleri: API yanıtlarında hata ayıklayabilir, veri formatları arasında (JSON, XML, YAML) dönüştürme yapabilir, test verileri oluşturabilir, parolaları hash'leyebilir, JWT token'larını kodlayabilir/çözebilir ve uygulamalardaki kodlama sorunlarını giderebilirler. Gömme için Base64 kodlama dosyaları veya zaman damgalarını formatlar arasında dönüştürme gibi yaygın veri dönüştürme görevleri için tarifler oluşturabilirler. CTF Oyuncuları ve Güvenlik Araştırmacıları: Çok aşamalı kodlama, kriptografik bulmacalar ve steganografi içeren capture-the-flag (CTF) zorluklarını çözebilirler. Bilinmeyen kodlama şemalarını otomatik olarak tespit etmek ve karmaşık kodlanmış bayrakları kırmak için işlemleri zincirlemek amacıyla "Sihir" operasyonunu kullanabilirler. Veri Analistleri: Çeşitli kaynaklardan verileri ayrıştırabilir ve dönüştürebilir, karakter kodlamaları arasında dönüştürme yapabilir, dosyaları sıkıştırabilir/açabilir, karmaşık formatlardan veri çıkarabilir ve hızlı veri doğrulama ve biçimlendirme işlemleri gerçekleştirebilirler.

Temel Özellikler

Base64, AES şifreleme, hashing, regex, sıkıştırma ve veri formatı dönüştürmeleri dahil 300'den fazla işlem

Otomatik gerçek zamanlı işlemle işlemleri zincirlemek için sürükle ve bırak tarif oluşturucu

"Sihir" operasyonu, kodlama türlerini otomatik olarak algılar ve uygun işlemleri önerir

Karmaşık veri dönüşümlerinde sorun giderme için kesme noktaları ve adım adım hata ayıklama

İşbirliği ve dokümantasyon için URL parametreleri aracılığıyla paylaşılabilir tarifler

İstemci tarafı işlem, verilerin tarayıcınızdan veya makinenizden asla ayrılmamasını sağlar

Büyük veri kümeleri için parçalı işlemle 2 GB'a kadar dosya girişleri desteği

Ayrıntılı analiz için görsel hex düzenleyici, fark görüntüleyici ve veri denetleyicisi

Sözdizimi vurgulamalı düzenli ifade testi ve hata ayıklama

Kriptografik

operations including AES, DES, RSA, hashing (MD5, SHA, bcrypt), and HMAC Network operations for IP address parsing, URL encoding/decoding, and protocol analysis Timestamp conversions, timezone handling, and date format transformations CyberChef'i Hostinger VPS'e neden dağıtmalısınız? CyberChef'i Hostinger VPS'e dağıtmak, ekibinize bu temel güvenlik ve veri analizi aracının özel, her zaman erişilebilir bir örneğini, herkese açık barındırılan sürümlere güvenmeden sağlar. CyberChef verileri istemci tarafında işlese de, kendi kendine barındırma, herkese açık örneklere ağ erişimiyle ilgili endişeleri ortadan kaldırır, kritik olaylar sırasında kullanılabilirliği garanti eder ve hangi sürümün dağıtıldığını tam olarak kontrol etmenizi sağlar. Hassas soruşturmaları yürüten güvenlik ekipleri için, yalnızca kendi altyapınız içinde erişilebilir özel bir CyberChef örneğine sahip olmak, operasyonel güvenliğe ek bir katman ekler. Hafif kapsayıcı minimum kaynak gerektirir, bu da onu bir VPS üzerinde diğer güvenlik araçlarının yanında çalıştırmak için mükemmel kılar. Hostinger VPS üzerinde özel barındırma ile CyberChef'i güvenlik operasyonları merkezinizin (SOC) iş akışlarına, olay müdahale kılavuzlarına ve analist eğitim ortamlarına entegre edebilirsiniz. Özel alan adları ve SSL yapılandırması, ekibinize veri analizi işlemleri için profesyonel, markalı bir arayüz sağlamanıza olanak tanır. Veri işleme konusunda uyumluluk gereksinimleri olan kuruluşlar için, CyberChef'i kendi altyapınızda barındırmak, erişim günlükleri üzerinde tam kontrol sağlar, üçüncü taraf bağımlılıklarını ortadan kaldırır ve veri egemenliği düzenlemelerine uyumu sürdürür.