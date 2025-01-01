Katkılarınız İçin Teşekkür Ederiz

Hata Ödülü Programımıza yönelik tüm çabaları ve katkıları takdir ediyoruz. Bildirilen her güvenlik sorunu, müşterilerimize hak ettikleri hizmetleri sunmamıza ve geliştirmemize yardım ediyor.