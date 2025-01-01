cPanel, en iyi web hosting sağlayıcıları tarafından geniş çapta tanınan ve yaygın olarak sunulan bir platformdur. Karmaşık teknik ve geliştirme sorunlarını basitleştirmesinin yanı sıra sezgisel, kullanıcı dostu ve kullanımı kolaydır.

Platform, son kullanıcı düşünülerek ve grafik işaretle tıkla arayüzü kullanılarak tasarlanmıştır. Başlangıç zorluklarını ortadan kaldırır bu sayede her deneyim ve beceri düzeyindeki kullanıcı için erişilebilirdir.