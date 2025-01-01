Basit Web Sitesi Yönetimi için cPanel Hosting
Web sitesi performansını kolayca yönetmek ve artırmak için tasarlanmış güvenilir hosting paketleri.
En İyi cPanel Web Hosting Paketini Seçin
cPanel Hosting Silver
₺ 225,99%72 İNDİRİM
₺ 62,99 /ay
₺108,99/ay ücretine 4 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
50 Site
30 GB SSD Disk alanı
1 TB bant genişliği
Sınırsız MySQL veritabanı
Sınırsız FTP kullanıcısı
Tek Tıkla Otomatik Yükleyici
Cloudflare DDoS Koruması
Bulut SMTP Teslimatı
Otomatik Yedekleme
SSH Erişimi
Ücretsiz SSL
7/24 Destek
cPanel Hosting Gold
₺ 343,99%63 İNDİRİM
₺ 126,99 /ay
₺207,99/ay ücretine 4 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
100 Site
50 GB SSD Disk alanı
1 TB bant genişliği
Sınırsız MySQL veritabanı
Sınırsız FTP kullanıcısı
Tek Tıkla Otomatik Yükleyici
Cloudflare DDoS Koruması
Bulut SMTP Teslimatı
Otomatik Yedekleme
SSH Erişimi
Ücretsiz SSL
7/24 Destek
cPanel Hosting Nedir?
cPanel hosting esasen cPanel yüklü bir Linux web hosting hizmetidir. Güvenilirdir, kullanımı kolaydır ve web sitenizi sorunsuz bir şekilde yönetmek için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir. Web sitesi dosyalarını, MySQL'i, veri izlemeyi, istatistikleri ve diğer gelişmiş işlemleri yönetmek için geniş özellik yelpazesi ve kullanıcı dostu arayüzü cPanel'i dünyanın en popüler kontrol panellerinden biri yapar.
Hızlı ve Uyarlanabilir
Tüm cPanel hosting paketleri LiteSpeed Cache Yöneticisi ile entegredir. Sayfa yükleme sürelerini önemli ölçüde kısaltır ve önbelleğinizin otomatik yönetimini sağlar. Web sitenizi trafik ve hız açısından hızlandırıp optimize edebildiği için çevrimiçi varlığınızı güçlendirebilirsiniz.
Güvenli ve Kararlı
Linux tabanlı cPanel hosting hizmetimiz, sitenizin gizli ve güvenli tutulması için Cloudlinux CageFS, kötü amaçlı yazılımlardan ve saldırılardan korunması için Imunify360 ve düzenli yedeklenmesi için Jetbackup da dahil gelişmiş güvenlik özellikleriyle birlikte gelir.
Kolay Hosting Yönetimi
Web sitesi yönetimini daha da kolaylaştırmak için cPanel web hosting paketleri phpBB, Joomla, WordPress gibi popüler web uygulamalarının çoğu için tek tıkla kurulum sunan Softaculous Apps Installer ile birlikte gelir.
Hostinger cPanel Hosting - Sıkça Sorulan Sorular
Hostinger cPanel Hosting hakkında sıkça sorulan sorular ve yanıtları aşağıdaki gibi: