Basit Web Sitesi Yönetimi için cPanel Hosting

Web sitesi performansını kolayca yönetmek ve artırmak için tasarlanmış güvenilir hosting paketleri.

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Basit Web Sitesi Yönetimi için cPanel Hosting

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cPanel Hosting Nedir?

cPanel hosting esasen cPanel yüklü bir Linux web hosting hizmetidir. Güvenilirdir, kullanımı kolaydır ve web sitenizi sorunsuz bir şekilde yönetmek için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir. Web sitesi dosyalarını, MySQL'i, veri izlemeyi, istatistikleri ve diğer gelişmiş işlemleri yönetmek için geniş özellik yelpazesi ve kullanıcı dostu arayüzü cPanel'i dünyanın en popüler kontrol panellerinden biri yapar.
cPanel Hosting Nedir?

Hızlı ve Uyarlanabilir

Tüm cPanel hosting paketleri LiteSpeed Cache Yöneticisi ile entegredir. Sayfa yükleme sürelerini önemli ölçüde kısaltır ve önbelleğinizin otomatik yönetimini sağlar. Web sitenizi trafik ve hız açısından hızlandırıp optimize edebildiği için çevrimiçi varlığınızı güçlendirebilirsiniz.
Hızlı ve Uyarlanabilir

Güvenli ve Kararlı

Linux tabanlı cPanel hosting hizmetimiz, sitenizin gizli ve güvenli tutulması için Cloudlinux CageFS, kötü amaçlı yazılımlardan ve saldırılardan korunması için Imunify360 ve düzenli yedeklenmesi için Jetbackup da dahil gelişmiş güvenlik özellikleriyle birlikte gelir.
Güvenli ve Kararlı

Kolay Hosting Yönetimi

Web sitesi yönetimini daha da kolaylaştırmak için cPanel web hosting paketleri phpBB, Joomla, WordPress gibi popüler web uygulamalarının çoğu için tek tıkla kurulum sunan Softaculous Apps Installer ile birlikte gelir.
Kolay Hosting Yönetimi

Hostinger cPanel Hosting - Sıkça Sorulan Sorular

Hostinger cPanel Hosting hakkında sıkça sorulan sorular ve yanıtları aşağıdaki gibi:

cPanel Nedir?

Web Hosting ile cPanel Arasındaki Fark Nedir?

cPanel Web Hosting Almak Mantıklı Mı?

Web Hosting için Diğer İyi Kontrol Panelleri Nelerdir?

Neden Hostinger'dan cPanel Hosting Planı Satın Almalısınız?

cPanel Hosting ile Müşteri Desteği Alabilir Miyim?

Paylaşımlı cPanel Hosting Satın Aldığımda cPanel Lisansı Alacak Mıyım?

30 gün para iade garantili

%100 memnun kalmadığınız takdirde satın alma işleminizi takip eden 30 gün içerisinde ödemenizin iadesini talep edebilirsiniz. Süreç kolay ve risksizdir. Daha fazla bilgi için lütfen ücret iade politikamızı inceleyin (istisnalar geçerli olabilir).

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