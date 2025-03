Co to jest hosting cPanel?

Hosting cPanel to usługa hostingowa oparta na systemie Linux z zainstalowanym cPanel. Jest to łatwe w użyciu rozwiązanie, które zapewnia wszystkie niezbędne narzędzia do zarządzania witryną, takie jak MySQL i narzędzia do analizy danych. CPanel to jedno z najpopularniejszych narzędzi do zarządzania witrynami na świecie.