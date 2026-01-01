Desarrollo de aplicaciones web simplificado
Cómo desarrollar una app web
Define tu idea y funciones clave
Empieza identificando los problemas clave que tu app web va a solucionar y define las funciones que necesitará.
Elige tus herramientas y tecnología
Decide si la programarás tú o lo harás con Hostinger Horizons y convertirás tus prompts de IA en apps web funcionales sin necesidad de programar.
Crea, prueba y publica
Configura tu app, hazle pruebas y cuando esté lista publícala online. Con Horizons puedes hacerlo todo con un solo clic.
¿Necesitas ideas para apps web sin código?
App web CRM
App web de seguimiento de presupuesto de PPC
App web para reservas de restaurantes
App web de recopilación de comentarios
App web para generar facturas
App web para crear currículums
App web de podcast
Crea mejor, más rápido y más fácil con el Creador de apps web sin código de Hostinger Horizons
Creador de apps web con AI todo en uno
Desde el código y el diseño hasta el contenido y el SEO, Hostinger Horizons se encarga de todo. Conecta Stripe y Supabase para publicar apps webs funcionales, sin necesidad de conocimientos técnicos.
Velocidad sin complicaciones
Solo describe tu idea y deja que la IA la haga realidad, de forma rápida y lista para publicarse. Funciona en más de 80 idiomas para que puedes crear con tus propias palabras.
Publica rápido, crece más rápido
Publica con un solo clic: hosting seguro y rápido, dominio personalizado, email profesional y mucho más, todo en un solo lugar. Sin necesidad de soluciones de terceros.
Impulsado con tecnología de punta
Horizons usa LLMs confiables y herramientas de última tecnología para generar código, diseño y textos de la mejor calidad para todas tus ideas de apps web.