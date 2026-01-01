Non perdere le offerte a tempo limitato!
Scopri di più

Sviluppo di applicazioni web semplificato

Scopri come creare applicazioni web interattive dall'idea al lancio utilizzando Hostinger Horizons, la soluzione senza codice basata sull'AI.

Nessuna carta di credito richiesta.

Sviluppo di applicazioni web semplificato

Come sviluppare un'applicazione web

01

Definisci la tua idea e le funzionalità principali

Inizia identificando il problema principale che la tua applicazione web risolverà e delineando le funzionalità di cui ha bisogno.

02

Scegli i tuoi strumenti e la tua tecnologia

Scegli se programmare manualmente la tua app SaaS o utilizzare Hostinger Horizons per trasformare i tuoi prompt in un prodotto SaaS completamente funzionale, senza bisogno di scrivere codice.

03

Costruisci, testa e lancia

Imposta la tua app, esegui test e, quando sei pronto, pubblicala online: con Horizons puoi farlo con un click.

Hai bisogno di idee per app web senza codice?

Esplora esempi reali di applicazioni web che puoi sviluppare con Hostinger Horizons, dai siti web personali agli strumenti aziendali, tutti basati sull'AI e realizzati con semplici prompt.
Hai bisogno di idee per app web senza codice?

App web CRM

Organizza e gestisci i contatti senza sforzo. Rafforza le relazioni tenendo traccia di riunioni e dettagli.
Inizia a costruire

App web per il monitoraggio del budget PPC

App web per la prenotazione di ristoranti

App web per la raccolta di feedback

App web per la generazione di fatture

App web per la creazione di curriculum

App web per podcast

Costruisci in modo più rapido, più intelligente e più semplice con il builder di app web senza codice di Hostinger Horizons

Builder di app web AI all-in-one

Dal codice al design, dai contenuti alla SEO: affidati a Hostinger Horizons. Collega Stripe e Supabase per lanciare applicazioni web reali e funzionanti, senza bisogno di competenze tecniche.

Creato per essere veloce, non complicato

Descrivi la tua idea e lascia che l'AI la realizzi, rapidamente e pronta per il lancio. Funziona in oltre 80 lingue, così puoi crearla con parole tue.

Lancia velocemente, cresci ancora più rapidamente

Pubblica il tuo sito con un click, con hosting sicuro e veloce, dominio personalizzato, email aziendale e molto altro, tutto in un unico posto. Non c'è bisogno di soluzioni di terze parti.

Alimentato dalla migliore tecnologia

Horizons si basa su LLM affidabili e strumenti all'avanguardia per fornire codice, testi e design di alta qualità per le tue idee più audaci per le app web.

Pronto a trasformare la tua idea di progetto unico in realtà?

Nessuna carta di credito richiesta.

Vuoi approfondire?

Esplora tutorial completi, guide pratiche e istruzioni dettagliate che ti porteranno da principiante a esperto AI in pochissimo tempo. Ottieni tutto quello che ti serve per realizzare il tuo primo progetto AI e molto altro ancora.
Guida introduttiva

Guida introduttiva

Tutorial
Video
Migliora i tuoi prompt

Migliora i tuoi prompt

Tutorial
Video
Errori comuni da evitare

Errori comuni da evitare

Tutorial
Video

FAQ sullo sviluppo di applicazioni web

Ecco le risposte ad alcune delle domande più comuni che riceviamo sulla creazione di applicazioni web.

Che cosa è lo sviluppo di applicazioni web?

Devo sapere programmare per creare un'app web?

Quanto costa sviluppare un'applicazione web?

Di quali strumenti ho bisogno per creare un'applicazione web?

Come posso monetizzare un'app web?

Come posso promuovere un'app web?

Come faccio a gestire un'applicazione web?

Come faccio a testare un'app web?

Come posso proteggere un'app web?

Come faccio a eseguire il debug di un'applicazione web?

Come si distribuisce un'applicazione web?

Come posso ospitare un'app web?

Cos'è meglio: un'app web o un sito web?

Cos'è meglio: un'app web o un'app mobile?

Abbiamo a cuore la tua privacy

Questo sito web utilizza cookie necessari al corretto funzionamento del sito e per ottenere dati su come interagisci con esso, nonché per scopi di marketing. Accettando, acconsenti a memorizzare i cookie sul tuo dispositivo per il targeting degli annunci, la personalizzazione e l'analisi come descritto nella nostra informativa sui cookie.