Sviluppo di applicazioni web semplificato
Come sviluppare un'applicazione web
Definisci la tua idea e le funzionalità principali
Inizia identificando il problema principale che la tua applicazione web risolverà e delineando le funzionalità di cui ha bisogno.
Scegli i tuoi strumenti e la tua tecnologia
Scegli se programmare manualmente la tua app SaaS o utilizzare Hostinger Horizons per trasformare i tuoi prompt in un prodotto SaaS completamente funzionale, senza bisogno di scrivere codice.
Costruisci, testa e lancia
Imposta la tua app, esegui test e, quando sei pronto, pubblicala online: con Horizons puoi farlo con un click.
Hai bisogno di idee per app web senza codice?
App web CRM
App web per il monitoraggio del budget PPC
App web per la prenotazione di ristoranti
App web per la raccolta di feedback
App web per la generazione di fatture
App web per la creazione di curriculum
App web per podcast
Costruisci in modo più rapido, più intelligente e più semplice con il builder di app web senza codice di Hostinger Horizons
Builder di app web AI all-in-one
Dal codice al design, dai contenuti alla SEO: affidati a Hostinger Horizons. Collega Stripe e Supabase per lanciare applicazioni web reali e funzionanti, senza bisogno di competenze tecniche.
Creato per essere veloce, non complicato
Descrivi la tua idea e lascia che l'AI la realizzi, rapidamente e pronta per il lancio. Funziona in oltre 80 lingue, così puoi crearla con parole tue.
Lancia velocemente, cresci ancora più rapidamente
Pubblica il tuo sito con un click, con hosting sicuro e veloce, dominio personalizzato, email aziendale e molto altro, tutto in un unico posto. Non c'è bisogno di soluzioni di terze parti.
Alimentato dalla migliore tecnologia
Horizons si basa su LLM affidabili e strumenti all'avanguardia per fornire codice, testi e design di alta qualità per le tue idee più audaci per le app web.