Non necessariamente! Puoi imparare linguaggi di programmazione come HTML, CSS e JavaScript, oppure usare framework come Node.js o Django. Ma se preferisci evitare la complessità, strumenti senza codice e basati sull'AI come Hostinger Horizons ti permettono di descrivere la tua idea con parole tue e generare immediatamente un'app web attiva e funzionante.