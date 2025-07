Sì, lo strumento di mappa di calore AI di Hostinger funziona sia con desktop che con dispositivi mobili. Basta caricare screenshot o design per ciascun tipo di dispositivo per generare mappe di calore separate, personalizzate per ciascun layout. Questo ti permette di confrontare come i modelli di attenzione cambiano tra i dispositivi e di ottimizzare il design per ogni dimensione dello schermo.