Mikä on cPanel-webhotelli?

cPanel-webhotelli on käytännössä Linux-webhotelli, johon on asennettu cPanel. Se on luotettava, helppokäyttöinen ja sisältää kaiken tarvittavan verkkosivustosi sujuvaan hallintaan. Sen käyttäjäystävällinen käyttöliittymä ja laaja ominaisuusvalikoima verkkosivuston tiedostojen, MySQL:n, tietojen seurannan, tilastojen ja muiden kehittyneiden osa-alueiden käsittelyyn tekevät cPanelista yhden maailman suosituimmista hallintapaneeleista.