El desarrollo de aplicaciones web es el proceso de crear herramientas interactivas, servicios, o plataformas que funcionan dentro de un navegador. A diferencia de los sitios webs estáticos, las aplicaciones web ofrecen funciones más dinámicas como cuentas de usuario, procesamiento de datos o actualizaciones en tiempo real.

