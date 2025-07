Nosso mapa de calor de IA analisa a captura de tela da sua página web carregada usando modelos avançados treinados com dados reais de comportamento do usuário. A tecnologia identifica os elementos visuais com maior probabilidade de atrair atenção e gera um mapa de calor codificado por cores, mostrando as áreas de alto engajamento. Essa representação visual ajuda você a tomar decisões de design baseadas em dados para melhorar a experiência do usuário e as taxas de conversão.