KI E-Mail-Generator

Versandfertige Vorlagen
Mitreißende Betreffzeilen
Konvertierende Texte
Intelligente CTAs inklusive
Vollständig bearbeitbares Design
Von der Idee zur E-Mail in Minuten
Ihre Idee beschreiben
Schreiben Sie ein paar Sätze über Ihre E-Mail. Eine Produkteinführung, eine Willkommensnachricht, ein Verkauf - Reach kann sie alle erstellen.
Vorlage erstellen
Reach erstellt im Handumdrehen eine vollständige E-Mail mit vorgefertigtem Layout, Aufbau, Text und Handlungsaufforderungen.
Individuell gestalten
Optimieren Sie Inhalte und Grafiken, fügen Sie Ihr Branding hinzu, ordnen Sie Abschnitte per Drag-and-Drop neu an und senden Sie die Datei ab, sobald Sie fertig sind!
Ein Tool für jede E-Mail
Entwickelt für wachsende Unternehmen
Einfach starten
Alles ist bereit. Versenden Sie direkt Ihre erste E-Mail – keine Einrichtung oder Vorkenntnisse erforderlich.
Sie behalten die Kontrolle
Bearbeiten Sie jedes Detail und legen Sie genau fest, wann Ihre E-Mails Ihre Zielgruppe erreichen.
Bereit zu skalieren
Sie müssen in 6 Monaten nicht Ihr Tool wechseln. Beginnen Sie heute klein und schalten Sie zusätzliche Funktionen frei, sobald Ihr Unternehmen wächst.
In Hostinger integriert
Beginnen Sie mit Hostinger Reach und bauen Sie es zu einem umfassenden Ökosystem an Business-Tools aus, wann immer Sie bereit sind.
Stunden an Zeit sparen
Anstatt stundenlang über Inhalte für Ihre E-Mails nachzudenken, werden diese automatisch für Sie erstellt – so gewinnen Sie Zeit für Wichtigeres.
24/7 Experten-Support
Erhalten Sie Hilfe, wann immer Sie sie brauchen – unser Team steht Ihnen jederzeit unterstützend zur Seite.
Mit Hostinger Reach sammle ich Leads, segmentiere sie und versende sie, ohne mit verschiedenen Tools jonglieren zu müssen. Alles ist an einem Ort.
Reach hat echtes Potenzial. Ich kann Newsletter versenden und einen privaten Club aufbauen, für Menschen, die sich wirklich für meine Kunst interessieren – es ist viel persönlicher als Social Media.
Preise, die mit Ihren Abonnenten mitwachsen
