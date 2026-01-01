Die Entwicklung von Webanwendungen umfasst die Erstellung interaktiver Tools, Dienste oder Plattformen, die in einem Webbrowser ausgeführt werden. Im Gegensatz zu statischen Websites bieten Web-Apps dynamische Funktionen wie Nutzerkonten, Datenverarbeitung oder Echtzeit-Updates.

Erfahren Sie mehr in unserem Leitfaden zur Erstellung einer Web-App.