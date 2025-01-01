خصم يصل إلى 67% على
استضافة n8n VPS
استضافة ذاتية لـ n8n. سير عمل دون أكواد بميزة AI
نسخ احتياطي تلقائي أسبوعي مجاني ماسح البرامج الضارة مساعد AI
US$ 6.99 /الشهر
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
اختر خطة VPS الخاصة بك - بما في ذلك n8n المستضافة ذاتيًا
KVM 1
US$ 13.99وفِّر 64%
US$ 4.99 /الشهر
تتجدّد مقابل US$ 9.99/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
أنظمة تشغيل لينكس
الأكثر شهرة
KVM 2
US$ 17.99وفِّر 61%
US$ 6.99 /الشهر
تتجدّد مقابل US$ 12.99/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نوى vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
أنظمة تشغيل لينكس
KVM 4
US$ 29.99وفِّر 67%
US$ 9.99 /الشهر
تتجدّد مقابل US$ 24.99/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
أنظمة تشغيل لينكس
KVM 8
US$ 59.99وفِّر 67%
US$ 19.99 /الشهر
تتجدّد مقابل US$ 49.99/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
أنظمة تشغيل لينكس
شروط الدفع
ربط سير العمل. دمج البيانات.
أداة أتمتة سير العمل المجانية n8n، تتيح لك ربط جميع تطبيقاتك وبياناتك في منصة واحدة قابلة للتخصيص ودون برمجة. صمم سير العمل وعالج البيانات من لوحة معلومات بسيطة وموحدة.مع استضافة n8n VPS، ستحصل على تحكم كامل، وأمان قوي، وإمكانية الوصول إلى العقد المُصممة من قِبل مجتمع المستخدمين. استمتع بسير عمل وتنفيذ غير محدودين.
أتمتة دون كود
أدر سير عمل الأتمتة لديك على VPS آمن وقابل للتطوير وعالي الأداء. أتمت المهام ومعالجة البيانات وعمليات التكامل بسهولة.
احصل على الموارد التي تحتاجها، عندما تحتاجها.أضف المزيد من سير العمل أو ذاكرة الوصول العشوائي أو وحدات المعالجة المركزية أو مساحة التخزين عندما يتطلب مشروعك ذلك.
وقت تشغيل مضمون بنسبة 99.9%استمتع بالأتمتة والمعالجة الموثوقة والمتواصلة مع ضمان وقت التشغيل بنسبة 99.9%.
سهل الإعداد. سهل الإدارة.قم بتثبيت n8n مع أو دون وضع قائمة الانتظار بنقرة واحدة، ثم ابدأ البناء باستخدام لوحة معلومات سهلة الاستخدام.
اسأل كودي
تم الآن تعزيز كودي، مساعدك المدعم بـAI، باستخدام بروتوكول السياق النموذجي (MCP).من تكوين خادمك إلى إدارته على المدى الطويل، فإن كودي جاهز لتشغيل الأوامر أو الإجابة على أي أسئلة متعلقة بـ VPS - فقط ابدأ الدردشة للحصول على المساعدة.
استضافة VPS يمكنك الاعتماد عليها
نشر محلي، ووصول عالمي.
اختر موقع خادم أقرب إلى جمهورك وحسّن سرعة التحميل. لدينا مراكز بيانات في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا وأمريكا الجنوبية.
الأسئلة الشائعة حول استضافة n8n VPS
احصل على إجابات للأسئلة الأكثر شيوعًا حول خدمات استضافة الخادم الافتراضي الخاص n8n.