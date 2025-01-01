خصم يصل إلى 67% على

استضافة n8n VPS

استضافة ذاتية لـ n8n. سير عمل دون أكواد بميزة AI

نسخ احتياطي تلقائي أسبوعي مجاني ماسح البرامج الضارة مساعد AI
US$  6.99 /الشهر
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ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
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اختر خطة VPS الخاصة بك - بما في ذلك n8n المستضافة ذاتيًا

شروط الدفع

ربط سير العمل. دمج البيانات.

أداة أتمتة سير العمل المجانية n8n، تتيح لك ربط جميع تطبيقاتك وبياناتك في منصة واحدة قابلة للتخصيص ودون برمجة. صمم سير العمل وعالج البيانات من لوحة معلومات بسيطة وموحدة.

مع استضافة n8n VPS، ستحصل على تحكم كامل، وأمان قوي، وإمكانية الوصول إلى العقد المُصممة من قِبل مجتمع المستخدمين. استمتع بسير عمل وتنفيذ غير محدودين.
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أتمتة دون كود

أدر سير عمل الأتمتة لديك على VPS آمن وقابل للتطوير وعالي الأداء. أتمت المهام ومعالجة البيانات وعمليات التكامل بسهولة.

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احصل على الموارد التي تحتاجها، عندما تحتاجها.

أضف المزيد من سير العمل أو ذاكرة الوصول العشوائي أو وحدات المعالجة المركزية أو مساحة التخزين عندما يتطلب مشروعك ذلك.
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وقت تشغيل مضمون بنسبة 99.9%

استمتع بالأتمتة والمعالجة الموثوقة والمتواصلة مع ضمان وقت التشغيل بنسبة 99.9%.
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سهل الإعداد. سهل الإدارة.

قم بتثبيت n8n مع أو دون وضع قائمة الانتظار بنقرة واحدة، ثم ابدأ البناء باستخدام لوحة معلومات سهلة الاستخدام.

أطلق العنان لقوة الأتمتة المستضافة ذاتيًا مع استضافة n8n VPS

تحقق من الأسعار

اسأل كودي

تم الآن تعزيز كودي، مساعدك المدعم بـAI، باستخدام بروتوكول السياق النموذجي (MCP).

من تكوين خادمك إلى إدارته على المدى الطويل، فإن كودي جاهز لتشغيل الأوامر أو الإجابة على أي أسئلة متعلقة بـ VPS - فقط ابدأ الدردشة للحصول على المساعدة.
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نشر محلي، ووصول عالمي.

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ضمان استرداد الرسوم لمدة 30 يومًا

جرّبها بنفسك دون أي مخاطرة، مع ضمان استرداد أموال لمدة 30 يومًا. تخضع عمليات استرداد أموال VPS لفترة انتظار مدتها 180 يومًا. لمزيد من المعلومات، يُرجى مراجعة سياسة الاسترداد (قد تُطبق استثناءات).

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الأسئلة الشائعة حول استضافة n8n VPS

احصل على إجابات للأسئلة الأكثر شيوعًا حول خدمات استضافة الخادم الافتراضي الخاص n8n.

ما هي استضافة n8n؟

كيف يمكنني إعداد n8n على VPS؟

هل استضافة n8n VPS آمنة؟

هل يمكنني إنشاء تطبيقات AI المخصصة مع n8n على VPS؟

هل n8n أفضل من Zapier؟

هل يمكنني نقل سير عملي من n8n إلى VPS Hostinger؟

ما هي خيارات الدعم المتوفرة لاستضافة n8n VPS؟